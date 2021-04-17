Звезды подскажут, на каких делах лучше всего акцентировать внимание

Астрологи предупреждают – день обещает принести много важной информации. Появится возможность узнать что-то интересное и совершить какие-либо открытия. Придется хорошо постараться, чтобы добраться до истины.

Овен

18 апреля – достаточно напряженный день для Овнов. Необходимо будет приложить немало усилий, чтобы воплотить в жизнь все задуманное. Проявив настойчивость и целеустремленность, вы сможете добиться успеха.

Телец

Тельцов ждет позитивный день. Воскресенье подарит вам много положительных эмоций и приятных новостей. Если вы планировали взяться за что-то новое – не упустите шанса. Благодаря тому, что вы не захотите тратить время впустую, получится быстро справиться со всеми делами.

Близнецы

Сегодня Близнецы столкнутся с переживаниями и стрессом. Многое будет идти не по плану, что, несомненно, не может не расстраивать. Однако поддержка близких и друзей сможет повлиять на эмоциональный фон – вскоре от напряжения не останется и следа.

Рак

18.04.21 – удачный день для Раков. Вы сможете с легкостью реализовать поставленные перед собой цели. Не стоит отказываться от советов со стороны близкого окружения. После обеда можно будет заняться какой-то творческой деятельностью.

Лев

Сегодня Львам будет нетрудно договориться с коллегами по работе. Благодаря этому удастся сократить время на обсуждения и как можно скорее взяться за дело. Вполне вероятно, что старые оппоненты захотят перейти на вашу сторону.

Дева

Звезды готовят для Дев неожиданные сюрпризы. Не исключены исполнения заветных желаний. Можно без страха начинать новые дела – их реализация обернется успехом. В этот день вы будете быстро вникать в ситуацию, восхищая окружающих.

Весы

У Весов появится шанс проанализировать свои старые ошибки и усвоить урок. 18 апреля у вас получится наладить отношения с теми, с кем вы по какой-то причине перестали общаться. Также вы легко найдете общий язык с окружающими.

Скорпион

18 апреля Скорпионы могут получить приятные новости издалека. Звезды обещают, что сегодня вы успешно справитесь со всеми задачами. В этом вам поможет уверенность в собственных силах и целеустремленность.

Стрелец

День полон приятных неожиданностей. Не исключено появление интересных идей, реализовать которые получится в ближайшее время. Также возможны заманчивые предложения. Однако перед тем, как согласиться, взвесьте все "за" и "против".

Козерог

Многое будет идти не по плану. Сегодня вам, Козерогам, придется подстраиваться под обстоятельства и прибегать к импровизации. Не стоит забывать про отдых. Вторая половина дня – отличное время для того, чтобы сбросить напряжение.

Водолей

Водолеям звезды обещают достаточно беспокойный день. Однако не стоит расстраиваться раньше времени – в конечном итоге вы справитесь со всеми трудностями и добьетесь успеха в делах.

Рыбы

Сегодня Рыбы будут быстро усваивать полезную информацию. Позже накопленный багаж знаний поможет решить большое количество сложных ситуаций. Не бойтесь воплощать в жизнь смелые идеи – удача будет на вашей стороне.

Ранее астролог Павел Глоба поделился прогнозом на май.