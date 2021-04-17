Приметы на 18 апреля: что нельзя делать в день Федула-ветреника

Приметы на 18 апреля: что нельзя делать в день Федула-ветреника
Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press/www.globallookpress.com
В воскресенье нужно заняться мытьем окон

18 апреля православные чтят память мучеников Феодула и Агафопода. Они жили в городе Фессалоники и проповедовали христианство.

Однажды святых поймали и потребовали отказаться от своей веры. Те не согласились, и тогда их отправили в темницу. После нескольких неудачных попыток склонить Феодула и Агафопода к язычеству правитель принял решение расправиться с мучениками.

Традиции и обычаи 18 апреля

В народе верили, что с этого дня на замену холодным ветрам приходят теплые. Отсюда появилась поговорка "Федул – теплый ветер надул".

18 апреля наши предки открывали настежь окна и просили избавить их от нечистой силы и сырых ветров, приносящих с собой осадки или туман.

Народные приметы на 18 апреля

  • Осиные гнезда располагаются на открытых местах – к дождливому лету.
  • Птицы вьют гнезда с солнечной стороны – лето будет ненастным.
  • Вечером слышен крик чибиса – установится ясная погода.
  • Глухари молчат – грядет ненастье.

Что нельзя делать 18 апреля

В этот день нельзя ничего выбрасывать из окна. Считается, что 18 апреля ангел Господний внимательно следит за каждым через проем.

Нежелательно держать окна закрытыми. В народе верили, что если по комнатам не будет ходить сквозняк – все болезни останутся у обитателей дома.

В день Феодула нельзя впускать кошку в жилище через окно. Также не надо выпускать животное на улицу таким же образом. В противном случае дом могут обворовать.

Что можно делать 18 апреля

18 апреля желательно вымыть все окна. Тогда хозяевам будет сопутствовать удача.

Лучше перестирать все имеющиеся в доме полотенца и вывесить их на улице. Пребывание на свежем воздухе зарядит их положительной энергетикой. 

Ранее астролог Юлия Погорельченко поделилась прогнозом для всего человечества на май. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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