Гороскоп на 19 апреля 2021 года

Гороскоп на 19 апреля 2021 года
Фото: www.pixabay.com
Звезды расскажут, какие сюрпризы готовит первый рабочий день недели

В понедельник ночное светило будет находиться в знаке Рак. Такое положение Луны предостерегает от крупных финансовых операций. В этот период лучше воздержаться от дачи денег взаймы.

Овен

На работе Овнам будет сопутствовать удача. Возможно серьезное продвижение по карьерной лестнице. Однако звезды советуют представителям этого знака воздержаться от излишней самоуверенности. Высокомерие может сыграть не в вашу пользу.

Телец

19 апреля отлично подходит для загородных поездок и небольших путешествий. Возможны встречи со старыми знакомыми. Астрологи предостерегают Тельцов от распития алкогольных напитков, в этот день также следует отказаться от шумных компаний.

Близнецы

Рассеянность и неусидчивость могут привести к серьезным проблемам на работе. Близнецам нужно сконцентрироваться на выполнении должностных обязанностей. В понедельник уровень их обаяния будет на высоте – возможны приятные знакомства.

Рак

19.04.2021 сулит серьезные перемены в финансовом благополучии. Ракам придется столкнуться с непониманием близких. Однако именно советы окружающих могут помочь представителям этого знака сохранить равновесие и стабильность.

Лев

Успешность в делах может вскружить Львам голову. Поспешность в принятии решений и нежелание прислушиваться к мнению близких людей могут обернуться серьезными финансовыми потерями.

Дева

Астрологи советуют Девам вспомнить недавно заброшенное дело. Велика вероятность, что именно оно принесет вам моральное удовлетворение и поправит материальное положение.

Весы

В понедельник могут вскрыться проблемы со здоровьем близких людей. От Весов 19.04. требуется выдержка и готовность преодолевать трудности. От крупных покупок лучше воздержаться.

Скорпион 

День лучше посвятить общению с родными людьми. Отличным вариантом будет совместный поход в кино или выезд на природу. Скорпионам следует более чутко относиться к родственникам и второй половинке.

Стрелец 

Стрельцы в понедельник будут на высоте. Их способность очаровывать окружающих может привести к открытию нового прибыльного дела или началу головокружительного романа.

Козерог 

В семье будет царить полная гармония. Возможна встреча с давними знакомыми. А вот на работе Козерогам 19 апреля придется столкнуться с авантюрами недоброжелателей. Постарайтесь держать себя в руках.

Водолей 

Жизненный потенциал Водолеев на высоте. Окружающие будут прислушиваться к вашему мнению. В принятии серьезных решений положитесь на собственную интуицию, в этот день она подскажет, как поступить.

Рыбы

Жизненные перипетии будут проверять Рыб 19 апреля на прочность. От вашей выдержки и хладнокровия зависит, как сложится ближайшее будущее. Не забывайте, что вы всегда можете опереться на близких людей.

Ранее астролог Павел Глоба поделился прогнозом на май.  

Ольга ФЕДОРОВА

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не нагадали не шиша(льву),облезлой,даже ки%ки,в метро моск%вское бегут,ловить ба%ьё"редиски"!!!!! лови кри80%0гих
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