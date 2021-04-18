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19 апреля православные чтят память Евтихия Тихого. Святитель был изгнан в Амасийский монастырь, а в Константинополь смог вернуться лишь спустя 12 лет. Считалось, что святой обладал даром исцеления и мог лечить женщин от бесплодия.
Традиции и обычаи 19 апреля
На Руси же в этот день загадывали желание, чтобы был хороший урожай гороховых. Наши предки считали горох символом хорошего здоровья, поэтому даже молодоженов 19 апреля старались отхлестать гороховыми плетьми.
Мужчины в день Евтихия обязательно шли на рыбалку, чтобы наловить окуня. А женщины и девушки, которые долго не могут забеременеть, молились Евтихию.
Народные приметы на 19 апреля
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