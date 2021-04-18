В понедельник можно заняться уборкой

19 апреля православные чтят память Евтихия Тихого. Святитель был изгнан в Амасийский монастырь, а в Константинополь смог вернуться лишь спустя 12 лет. Считалось, что святой обладал даром исцеления и мог лечить женщин от бесплодия.

Традиции и обычаи 19 апреля

На Руси же в этот день загадывали желание, чтобы был хороший урожай гороховых. Наши предки считали горох символом хорошего здоровья, поэтому даже молодоженов 19 апреля старались отхлестать гороховыми плетьми.

Мужчины в день Евтихия обязательно шли на рыбалку, чтобы наловить окуня. А женщины и девушки, которые долго не могут забеременеть, молились Евтихию.

Народные приметы на 19 апреля

Лето будет дождливым, если из березы много сока течет.

Красные облака предвещают ветер, а тучи до восхода солнца – дождь.

Если паук спрятался в углу, значит скоро заморозки наступят.

Много паутины летает – к жаркому лету.

Нет ветра? Ждите хорошего урожая яровых.

Что нельзя делать 19 апреля

Нельзя лениться, иначе дети могут капризными вырасти.

Молодым девушкам запрещалось срывать цветы, если они не хотят спугнуть свадьбу и сыскать проблем в любви.

Беременным нельзя ходить с распущенными волосами, иначе роды рискуют быть тяжелыми. Даже если у вас короткие волосы, попытайтесь сделать несложную прическу.

Если не хотите навлечь на себя беду, не стоит 19 апреля резать ветки деревьев.

Что можно делать 19 апреля

Девушкам рекомендовалось попросить Евтихия о легкой беременности и родах.

Приготовьте блюда из гороха, чтобы укрепить свое здоровье.

Также рекомендуется собрать сережки из березы. На Руси верили, что отвар, сделанный из них, помогает при бронхите.

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