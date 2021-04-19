Гороскоп на 20 апреля 2021 года

Гороскоп на 20 апреля 2021 года
Фото: Утро.ру
В этот вторник нежелательно приниматься за новые дела и оформление важных документов

Растущая Луна 20 апреля переберется из Рака в знак Льва. Удастся завершить начатое и решить многие проблемы. Есть вероятность обсудить серьезные вопросы и укрепить рабочие и личные связи. Нужно избегать перенапряжения и крайне аккуратно ездить за рулем.

Овен

Массу задач придется выполнять Овнам. Вашу деловую хватку и настойчивость оценит руководство – не исключено повышение в должности. Избегайте споров с родными и конфликтов в семье.  Помогите близкому человеку. Велик риск простудиться.

Телец 

Сосредоточившись на привычных занятиях и отказавшись от экспериментов, Тельцы 20 апреля добьются успехов. Есть реальный шанс продвинуться в карьере. Потребуется поддержка надежного друга. В отношениях с любимым человеком будьте мягче, чаще уступайте.

Близнецы

Работать Близнецам предстоит, рассчитывая только на себя, поддержки не ожидается. Будьте внимательны с документами. Никому не одалживайте деньги – их вам не вернут, а недругов приобретете. Следует поберечь силы: восстановление отнимет много времени.

Рак

Чересчур много дел будет у Раков 20.04.2021. Однако со всеми трудностями вы справитесь и желаемого достигнете. Походы по магазинам отложите на другой день. Наладятся отношения с близкими. Отправившись на прогулку или в компанию, можете встретить свою вторую половинку.

Лев 

Значительный прогресс намечается у Львов в профессиональном плане. Однако с реализацией некоторых замыслов надо повременить. Желательно побывать на крупном мероприятии – будет возможность пообщаться со старыми приятелями и весело провести время.

Дева

Успешное выполнение серьезных задач поможет Девам укрепить авторитет у коллег 20.04. Внимательно читайте документы до подписи. Берегите деньги, откажитесь от покупок. Возможны приятные сюрпризы и встречи. Не исключены перемены в личной жизни.

Весы

Инициативу на работе Весам лучше пока не проявлять, начальству это не понравится. Благодаря прагматичности и рациональному подходу вы можете рассчитывать на большой доход. Физическое перенапряжение ни к чему – поберегите здоровье, отдохните.

Скорпион

Изменчивая фортуна вначале испытает Скорпионов на прочность, а затем наградит за старание. Умения экспериментировать и рисковать с умом помогут достичь необходимых результатов. Финансовые поступления позволят приобрести подарки близким и нужное в дом.

Стрелец

Огромное влияние на все действия Стрельцов 20 апреля окажут эмоции. Благодаря позитивному настрою и полагаясь на интуицию удастся преодолеть все трудности и добиться многого. Проведите вечер дома, в кругу семьи. У одиноких не исключена романтическая встреча.

Козерог

Заманчивые перспективы откроются Козерогам. В финансовом плане намечаются заметные положительные изменения – вас ожидает довольно солидная прибыль. Чтобы не довести себя до окончательного истощения сил, найдите больше времени для отдыха.

Водолей

С любыми делами Водолеи разберутся. Все получится, если вы будете уверены в себе. Благоприятный момент для поиска новой работы, если она требуется. Наведите порядок в доме, поменяйте интерьер. Массу приятных впечатлений оставит поездка с семьей.

Рыбы

В решении рабочих вопросов Рыбам помогут новые союзники 20 апреля. Смело принимайтесь за новые дела. Не покупайте дорогих вещей: есть вероятность денежных затруднений на долгое время. Устройте посиделки с друзьями, развлекитесь. Порадуйте любимого человека.

Ранее "Утро.ру" подсказало, какие знаки зодиака ждет финансовый успех в апреле. Одним, чтобы нарастить свой доход, придется немало потрудиться, а другим особо делать ничего не понадобится.      

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

В Европе увидели шанс защитить Украину с помощью "Северного потока-2"

Эксплуатацию газопровода предложили связать с отношением Киева к Москве

В Кремле раскрыли новые подробности разговора Путина и Байдена

Во время беседы президенты России и США обсуждали новость последних дней

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей