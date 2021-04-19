В этот вторник нежелательно приниматься за новые дела и оформление важных документов

Растущая Луна 20 апреля переберется из Рака в знак Льва. Удастся завершить начатое и решить многие проблемы. Есть вероятность обсудить серьезные вопросы и укрепить рабочие и личные связи. Нужно избегать перенапряжения и крайне аккуратно ездить за рулем.

Овен

Массу задач придется выполнять Овнам. Вашу деловую хватку и настойчивость оценит руководство – не исключено повышение в должности. Избегайте споров с родными и конфликтов в семье. Помогите близкому человеку. Велик риск простудиться.

Телец

Сосредоточившись на привычных занятиях и отказавшись от экспериментов, Тельцы 20 апреля добьются успехов. Есть реальный шанс продвинуться в карьере. Потребуется поддержка надежного друга. В отношениях с любимым человеком будьте мягче, чаще уступайте.

Близнецы

Работать Близнецам предстоит, рассчитывая только на себя, поддержки не ожидается. Будьте внимательны с документами. Никому не одалживайте деньги – их вам не вернут, а недругов приобретете. Следует поберечь силы: восстановление отнимет много времени.

Рак

Чересчур много дел будет у Раков 20.04.2021. Однако со всеми трудностями вы справитесь и желаемого достигнете. Походы по магазинам отложите на другой день. Наладятся отношения с близкими. Отправившись на прогулку или в компанию, можете встретить свою вторую половинку.

Лев

Значительный прогресс намечается у Львов в профессиональном плане. Однако с реализацией некоторых замыслов надо повременить. Желательно побывать на крупном мероприятии – будет возможность пообщаться со старыми приятелями и весело провести время.

Дева

Успешное выполнение серьезных задач поможет Девам укрепить авторитет у коллег 20.04. Внимательно читайте документы до подписи. Берегите деньги, откажитесь от покупок. Возможны приятные сюрпризы и встречи. Не исключены перемены в личной жизни.

Весы

Инициативу на работе Весам лучше пока не проявлять, начальству это не понравится. Благодаря прагматичности и рациональному подходу вы можете рассчитывать на большой доход. Физическое перенапряжение ни к чему – поберегите здоровье, отдохните.

Скорпион

Изменчивая фортуна вначале испытает Скорпионов на прочность, а затем наградит за старание. Умения экспериментировать и рисковать с умом помогут достичь необходимых результатов. Финансовые поступления позволят приобрести подарки близким и нужное в дом.

Стрелец

Огромное влияние на все действия Стрельцов 20 апреля окажут эмоции. Благодаря позитивному настрою и полагаясь на интуицию удастся преодолеть все трудности и добиться многого. Проведите вечер дома, в кругу семьи. У одиноких не исключена романтическая встреча.

Козерог

Заманчивые перспективы откроются Козерогам. В финансовом плане намечаются заметные положительные изменения – вас ожидает довольно солидная прибыль. Чтобы не довести себя до окончательного истощения сил, найдите больше времени для отдыха.

Водолей

С любыми делами Водолеи разберутся. Все получится, если вы будете уверены в себе. Благоприятный момент для поиска новой работы, если она требуется. Наведите порядок в доме, поменяйте интерьер. Массу приятных впечатлений оставит поездка с семьей.

Рыбы

В решении рабочих вопросов Рыбам помогут новые союзники 20 апреля. Смело принимайтесь за новые дела. Не покупайте дорогих вещей: есть вероятность денежных затруднений на долгое время. Устройте посиделки с друзьями, развлекитесь. Порадуйте любимого человека.

Ранее "Утро.ру" подсказало, какие знаки зодиака ждет финансовый успех в апреле. Одним, чтобы нарастить свой доход, придется немало потрудиться, а другим особо делать ничего не понадобится.

