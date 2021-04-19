Курс рубля
- Евро поднялся до 92 рублей после объявления о новых санкциях против России
- Экономист предупредил о риске девальвации рубля
- Доллар может подскочить до 100 рублей из-за конфликта на Украине – эксперт
Православные 20 апреля поминают святую Акилину. За веру в Иисуса Христа ее наказали.
Традиции и обычаи 20 апреля
В народе мученицу называли Акулиной. На Руси верили, что в ее день просыпаются русалки, и старались задобрить их.
Женщины и девушки приносили к озерам и рекам одежду и украшения, бросали это в воду или оставляли на берегу. Думали, что это спасет от нападения водяных дев.
Матери просили русалок дать их детям крепкое здоровье и хорошую жизнь. Считали, что те послушаются.
Народные приметы на 20 апреля
Что нельзя делать 20 апреля
Тратить все деньги, что при себе, не разрешается: грозит нищета и голод. Не положено смотреть в чужие окна и выглядывать из своего, а то придет беда. Сушить зонтик в спальне не годится – муж с женой перестанут спать вместе.
В гостях не рекомендуется хохотать и кричать, иначе неприятностей не избежать. Запрещено передавать солонку из рук в руки: можно сильно поссориться. Нежелательно вечером сидеть дома: святая обидится и помешает исполнению задуманного.
Что можно делать 20 апреля
Заканчивая поход по магазинам, нужно сохранить в кошельке несколько купюр и монет. Передавая солонку по чьей-то просьбе, следует поставить ее на стол, чтобы человек сам взял ее. Вечером надо выйти во двор, посмотреть на небо и загадать желание – оно должно сбыться.
Ранее "Утро.ру" делилось церковными праздниками на весь апрель.
Высылка дипломатов рикошетом ударила по сотрудничеству с компанией