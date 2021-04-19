Приметы на 20 апреля: что нельзя делать в Акулинин день

Приметы на 20 апреля: что нельзя делать в Акулинин день
Фото: F. Herrmann/blickwinkel/www.globallookpress.com
Разглядывать чужие окна и высовываться из своего в этот вторник не стоит – это приведет в дом хвори и беды, могут пострадать дети

Православные 20 апреля поминают святую Акилину. За веру в Иисуса Христа ее наказали.

Традиции и обычаи 20 апреля

В народе мученицу называли Акулиной. На Руси верили, что в ее день просыпаются русалки, и старались задобрить их.

Женщины и девушки приносили к озерам и рекам одежду и украшения, бросали это в воду или оставляли на берегу. Думали, что это спасет от нападения водяных дев. 

Матери просили русалок дать их детям крепкое здоровье и хорошую жизнь. Считали, что те послушаются.

Народные приметы на 20 апреля

  • Алая утренняя заря указывает на перемены в погоде.
  • Утром идет дождь, значит, днем будет ясно и сухо.
  • Грохот грома без осадков предвещает ненастный вечер.
  • Много звезд на небе сулят большой урожай ягод в лесу и грибов.
  • Если днем ненастно, летом ожидается много малины и калины.
  • Подморозило и ярко светит солнце – к богатому урожаю зерновых и гречихи.

Что нельзя делать 20 апреля

Тратить все деньги, что при себе, не разрешается: грозит нищета и голод. Не положено смотреть в чужие окна и выглядывать из своего, а то придет беда. Сушить зонтик в спальне не годится – муж с женой перестанут спать вместе.

В гостях не рекомендуется хохотать и кричать, иначе неприятностей не избежать. Запрещено передавать солонку из рук в руки: можно сильно поссориться. Нежелательно вечером сидеть дома: святая обидится и помешает исполнению задуманного.

Что можно делать 20 апреля

Заканчивая поход по магазинам, нужно сохранить в кошельке несколько купюр и монет. Передавая солонку по чьей-то просьбе, следует поставить ее на стол, чтобы человек сам взял ее. Вечером надо выйти во двор, посмотреть на небо и загадать желание – оно должно сбыться.

Ранее "Утро.ру" делилось церковными праздниками на весь апрель. 

Полина ДОРОЖКИНА

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