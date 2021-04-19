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Василиса Володина поделилась астрологическим прогнозом на период с 19 по 25 апреля. По словам бывшей звезды передачи "Давай поженимся!", текущая неделя подарит многим "ощущение большого будущего".
Володина отметила, что доделывать старые дела будет гораздо эффективнее, чем браться за что-то новое. Поэтому грандиозные планы лучше отложить на более подходящее время.
"Необычайно усиливается курс на прагматизм", – добавила астролог.
Василиса заявила – на этой неделе многих одолеет лень, поэтому встать с дивана и начать действовать будет крайне сложно.
Вторая половина недели пробудит желание совершать необдуманные поступки и экспериментировать.
"Разумная старость вместе со всем своим опытом будет чувствовать себя неуютно рядом с циничной молодостью", – объяснила знаменитость.
Также с 19 по 25 апреля интеллект уступит место расчетливости. Это будет проявляться в следующем: коммерсанты одержат победу над интеллектуалами.
Чтобы заставить мужчин взяться за работу, придется прибегнуть к легкой манипуляции. В противном случае они не будут выполнять своих обязанностей.
Ранее Василиса Володина поделилась астрологическим прогнозом на апрель. Звезда рассказала, что у многих появится шанс показать себя и добиться успеха.
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