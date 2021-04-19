Телеведущая посоветовала на время отложить реализацию новых планов

Василиса Володина поделилась астрологическим прогнозом на период с 19 по 25 апреля. По словам бывшей звезды передачи "Давай поженимся!", текущая неделя подарит многим "ощущение большого будущего".

Володина отметила, что доделывать старые дела будет гораздо эффективнее, чем браться за что-то новое. Поэтому грандиозные планы лучше отложить на более подходящее время.

"Необычайно усиливается курс на прагматизм", – добавила астролог.

Василиса заявила – на этой неделе многих одолеет лень, поэтому встать с дивана и начать действовать будет крайне сложно.

Вторая половина недели пробудит желание совершать необдуманные поступки и экспериментировать.

"Разумная старость вместе со всем своим опытом будет чувствовать себя неуютно рядом с циничной молодостью", – объяснила знаменитость.

Также с 19 по 25 апреля интеллект уступит место расчетливости. Это будет проявляться в следующем: коммерсанты одержат победу над интеллектуалами.

Чтобы заставить мужчин взяться за работу, придется прибегнуть к легкой манипуляции. В противном случае они не будут выполнять своих обязанностей.

Ранее Василиса Володина поделилась астрологическим прогнозом на апрель. Звезда рассказала, что у многих появится шанс показать себя и добиться успеха.