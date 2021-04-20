Планировать важные дела в эту среду не стоит

Луна 21 апреля продолжает расти в знаке Льва. Реализовать замыслы у многих получится. Желательно прислушаться к советам окружающих. С деньгами проблем не ожидается. Во второй половине дня можно заняться сменой имиджа и расслабиться.

Овен

С работой Овны справятся без особых усилий. Торопиться и рисковать не стоит. Воздержитесь от выяснения отношений с близкими. Крупные и дорогие вещи надо приобретать, если они были запланированы. Будьте осторожны при общении с новыми знакомыми.

Телец

Чтобы достичь желаемых результатов, Тельцам придется много и усердно трудиться. Не исключены ошибки – сосредоточьтесь. Покупки и неожиданные поездки окажутся удачными. В личных отношениях потребуются настойчивость, изобретательность и энергия.

Близнецы

Все дела Близнецов будут спориться. Есть шанс блеснуть всеми имеющимися способностями, а также приобрести дополнительные знания и навыки. Вашего позитива хватит и на друзей. Поступившие деньги лучше отложить на крупное приобретение в будущем.

Рак

При работе с документами и совершая финансовые операции Ракам следует проявить особое внимание, не отвлекаться. Задачи надо выполнить вовремя – руководство похвалит и наградит премией. Ее можно отложить на будущий отпуск, интересное путешествие.

Лев

Быстро разобраться со всеми вопросами и достичь поставленных целей Львам не удастся. Финансовых поступлений не ожидается. Близкие поддержат в трудную минуту и поднимут настроение. Дома избавьтесь от всего ненужного и старого, наведите идеальный порядок.

Дева

Масса сложностей возникнет у Дев. Велик риск испортить отношения с начальством и потерять работу. Однако есть шанс приумножить свое благосостояние. Воздержитесь от спора с любимым человеком, чтобы не обидеть его. Не исключено, что вечером ухудшится самочувствие.

Весы

Наладить дела Весам удастся. Есть вероятность получить выгодные предложения. Оставьте при себе критику, тогда избежите скандала с окружающими. Здоровье укрепится, недомогания останутся в прошлом. В романтических отношениях грядет новый чудесный этап.

Скорпион

Решать накопившуюся мелкую работу придется Скорпионам. Держите под контролем негативные эмоции. Нужно позаботиться не только о семье, но и о себе – отдохните, побывайте на природе, сходите в гости к друзьям. В личной жизни изменений не предвидится.

Стрелец

О давних проблемах Стрельцам надо забыть, тогда они исчезнут. Вероятны большие незапланированные расходы. Если не хотите брать деньги в долг, найдите подработку. Помогите или дайте хороший совет близким. Оставьте в прошлом закончившийся роман.

Козерог

Искать новую работу Козерогам пока не следует. Точный расчет поможет выгодно вложить средства и получить дополнительную прибыль. Пришло время расслабиться и восстановить силы. Не исключено короткое и несерьезное романтическое увлечение.

Водолей

Добиться желаемого Водолеям будет легко. Реализовать замыслы помогут старые друзья и знакомые. Экономно обращайтесь с финансами, воздержитесь от чрезмерных расходов. В отношениях с родными и близкими воцарится полное взаимопонимание.

Рыбы

Завершение дел в срок откроет перед Рыбами грандиозные перспективы. Воздержитесь от откровений с коллегами, чтобы никто не помешал вашей карьере. Вечером семейные займутся обустройством дома. У одиноких может начаться новый роман.

Недавно стало известно, кого подстерегает опасность в мае. Для некоторых знаков зодиака последний весенний месяц будет довольно непростым.