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Христиане 21 апреля особо почитают апостола Иродиона, погибшего за веру.
Традиции и обычаи 21 апреля
На Руси дату именовали Родионом Ледоломом. И была причина – в этот день на водоемах массово таял и ломался лед.
Крестьяне продолжали готовиться к посевным работам. В хорошую погоду пахали землю для посадки овса.
Также наши предки набирали полую воду. Считали, что она помогает излечиться от болезней.
Народные признаки на 21 апреля
Луна красноватого цвета предвещает грозу и тепло.
Птицы стаями с юга летят - к жаре весной.
Солнечно, значит, лето будет хорошим и скоро наступит.
Перисто-кучевые облака сулят погожие сухие деньки.
Хмуро на улице – летом ожидается ненастье.
Что нельзя делать 21 апреля
Не разрешается на Родиона покупать лошадь или корову – они заболеют или будут украдены. Не следует убираться в доме, из-за этого возникнут большие неприятности. Брать в озере или реке воду для бытовых нужд запрещено: можно навлечь беды.
Также не положено браться за новые дела и планировать что-то, иначе грозят неудачи и потеря денег. Идти на охоту, рыбалку не рекомендуется – велик риск вернуться ни с чем, а то и вовсе утонуть.
Что можно делать 21 апреля
Выходя из дома в этот день, нужно поклониться зиме – на богатый урожай. Следует осмотреть огород и сад, убрать старую листву, если земля просохла, вскопать грядки.
Ранее сообщалось, можно ли носить украшения умерших родственников. Есть разные мнения на этот счет.
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