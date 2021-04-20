В эту среду не положено думать о новых делах, планировать их – это грозит неудачами и потерей денег

Христиане 21 апреля особо почитают апостола Иродиона, погибшего за веру.

Традиции и обычаи 21 апреля

На Руси дату именовали Родионом Ледоломом. И была причина – в этот день на водоемах массово таял и ломался лед.

Крестьяне продолжали готовиться к посевным работам. В хорошую погоду пахали землю для посадки овса.

Также наши предки набирали полую воду. Считали, что она помогает излечиться от болезней.

Народные признаки на 21 апреля

Луна красноватого цвета предвещает грозу и тепло.

Птицы стаями с юга летят - к жаре весной.

Солнечно, значит, лето будет хорошим и скоро наступит.

Перисто-кучевые облака сулят погожие сухие деньки.

Хмуро на улице – летом ожидается ненастье.

Что нельзя делать 21 апреля

Не разрешается на Родиона покупать лошадь или корову – они заболеют или будут украдены. Не следует убираться в доме, из-за этого возникнут большие неприятности. Брать в озере или реке воду для бытовых нужд запрещено: можно навлечь беды.

Также не положено браться за новые дела и планировать что-то, иначе грозят неудачи и потеря денег. Идти на охоту, рыбалку не рекомендуется – велик риск вернуться ни с чем, а то и вовсе утонуть.

Что можно делать 21 апреля

Выходя из дома в этот день, нужно поклониться зиме – на богатый урожай. Следует осмотреть огород и сад, убрать старую листву, если земля просохла, вскопать грядки.

Ранее сообщалось, можно ли носить украшения умерших родственников. Есть разные мнения на этот счет.