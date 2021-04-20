В это время людей подстерегают серьезные опасности

Испытаний, как в прошлом году, в нынешнем не предвидится. При этом осторожность не помешает: с апреля по декабрь 2021-го грядут дни, когда, по мнению астрологов, нельзя выходить из дома.

В это время людей подстерегают серьезные опасности. И нужно сделать все, чтобы избежать любых таких проблем.

Когда нельзя выходить из дома

Самыми опасными являются дни, когда случаются полнолуния и затмения. Причины остерегаться их достаточно весомые. К счастью, таких в этом году осталось всего пять.

Ровно через неделю – 27 апреля – придет время красной Луны, это будет суперлуние. Максимальное приближение спутника к Земле плохо отразится на состоянии людей. Все, что будет начато, окажется безуспешным. Разразятся крупные ссоры, даже скандалы, которые легко перерастут в драки. Тех, у кого расшатаны нервы, охватят плохие мысли, что может привести их к сведению счетов с жизнью.

Спустя почти 30 дней после этого – 26 мая – ожидается затмение Луны. Оно вызовет рост преступности: вероятны мошенничество, кражи, грабежи, результаты чего скажутся на жизни в течение следующих трех месяцев. Могут затаиться старые обиды, из-за чего появятся новые недруги.

Немного времени спустя – 10 июня – произойдет кольцевое солнечное затмение. Люди станут испытывать страхи. Если дать выход негативным эмоциям и вмешиваться в конфликты, это повлияет на состояние в дальнейшие пять лет.

Почти в конце осени – 19 ноября – случится неполное лунное затмение. Оно способно испортить отношения. Крайне нежелательно в этот день ссориться, иначе помириться не удастся.

Наиболее опасный день предстоит человечеству 4 декабря – во время полного солнечного затмения. Неприятности, случившиеся в эту дату, будут откликаться целых четыре года. Чтобы не попасть под такое влияние, лучше ни с кем не общаться, попросить у начальства выходной и остаться дома.

Всех перечисленных негативных последствий удастся избежать, если держать эмоции под контролем. Следует очистить жилье от всего ненужного, старого и не думать о плохом.

Менее опасны, но требуют быть настороже, три периода. В это время будут царить ретроградные Сатурн, Юпитер и Меркурий.

С 23 мая по 11 октября нужно отказаться от построения планов и ничего не менять в жизни. С 20 июня по 18 октября не следует браться за новые дела. С 29 мая по 22 июня и с 27 сентября по 23 октября из-за раздражительности людей могут вспыхнуть конфликты, поэтому лучше воздержаться от общения или свести его к минимуму.

Ранее астролог дала человечеству прогноз на май. По ее словам, время расслабляться пока не пришло, ведь последний весенний месяц будет богат на события, и не только хорошие.