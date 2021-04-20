Самые опасные дни с апреля по декабрь 2021 года: когда нельзя выходить из дома

Самые опасные дни с апреля по декабрь 2021 года: когда нельзя выходить из дома
Фото: Garry Moore/ moodboard/ www.globallookpress.com
В это время людей подстерегают серьезные опасности

Испытаний, как в прошлом году, в нынешнем не предвидится. При этом осторожность не помешает: с апреля по декабрь 2021-го грядут дни, когда, по мнению астрологов, нельзя выходить из дома.

В это время людей подстерегают серьезные опасности. И нужно сделать все, чтобы избежать любых таких проблем. 

Когда нельзя выходить из дома

Самыми опасными являются дни, когда случаются полнолуния и затмения. Причины остерегаться их достаточно весомые. К счастью, таких в этом году осталось всего пять.

Ровно через неделю – 27 апреля – придет время красной Луны, это будет суперлуние. Максимальное приближение спутника к Земле плохо отразится на состоянии людей. Все, что будет начато, окажется безуспешным. Разразятся крупные ссоры, даже скандалы, которые легко перерастут в драки. Тех, у кого расшатаны нервы, охватят плохие мысли, что может привести их к сведению счетов с жизнью.

Спустя почти 30 дней после этого – 26 мая – ожидается затмение Луны. Оно вызовет рост преступности: вероятны мошенничество, кражи, грабежи, результаты чего скажутся на жизни в течение следующих трех месяцев. Могут затаиться старые обиды, из-за чего появятся новые недруги.

Немного времени спустя – 10 июня – произойдет кольцевое солнечное затмение. Люди станут испытывать страхи. Если дать выход негативным эмоциям и вмешиваться в конфликты, это повлияет на состояние в дальнейшие пять лет.

Почти в конце осени – 19 ноября – случится неполное лунное затмение. Оно способно испортить отношения. Крайне нежелательно в этот день ссориться, иначе помириться не удастся.

Наиболее опасный день предстоит человечеству 4 декабря – во время полного солнечного затмения. Неприятности, случившиеся в эту дату, будут откликаться целых четыре года. Чтобы не попасть под такое влияние, лучше ни с кем не общаться, попросить у начальства выходной и остаться дома.

Всех перечисленных негативных последствий удастся избежать, если держать эмоции под контролем. Следует очистить жилье от всего ненужного, старого и не думать о плохом.

Менее опасны, но требуют быть настороже, три периода. В это время будут царить ретроградные Сатурн, Юпитер и Меркурий.

С 23 мая по 11 октября нужно отказаться от построения планов и ничего не менять в жизни. С 20 июня по 18 октября не следует браться за новые дела. С 29 мая по 22 июня и с 27 сентября по 23 октября из-за раздражительности людей могут вспыхнуть конфликты, поэтому лучше воздержаться от общения или свести его к минимуму. 

Ранее астролог дала человечеству прогноз на май. По ее словам, время расслабляться пока не пришло, ведь последний весенний месяц будет богат на события, и не только хорошие. 

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

Вместо "Росатома": строительство АЭС в Чехии могут отдать США

Высылка дипломатов рикошетом ударила по сотрудничеству с компанией

Брюссель насчитал 150 тысяч российских военных у границ Украины

Боррель напугал европейцев развертыванием госпиталей и отказался раскрыть источник своих данных

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей