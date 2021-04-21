В этот четверг следует избавиться от всех негативных эмоций

Растущая Луна 22 апреля перебирается из Льва в Деву. Массу энергии звезды советуют направить на полезную деятельность. Серьезных решений лучше не принимать. Надо воздержаться от злости и агрессии. Вечер неплохо бы провести с семьей или друзьями, принять гостей или заняться домашними делами.

Овен

Работы у Овнов будет немало. Неожиданно разрешатся финансовые проблемы. Вы сможете приобрести полезные для себя и близких вещи. Не стоит обсуждать личную жизнь с посторонними, тем более малознакомыми, людьми. Уделите время отдыху, развлекитесь.

Телец

Благодаря нестандартному подходу с любыми задачами, и самыми сложными, Тельцы справятся. Пригодится поддержка окружающих. Смело проводите финансовые операции. Удачными окажутся покупки. Не исключено, что вы услышите признание в любви.

Близнецы

Инициатива и активность помогут Близнецам разобраться с массой дел. Есть вероятность получить новые знания и обменяться опытом. Дорогих приобретений и развлечений надо избегать. Пообщайтесь с близкими людьми. Возможно знакомство, которое перерастет в роман.

Рак

Благодаря ответственности и серьезности Раки укрепят свой авторитет на работе. Это повысит шансы карьерного роста, увеличения дохода и поступления интересных предложений. Берегите деньги: в магазине их могут украсть. Позаботьтесь о здоровье.

Лев

Справиться с непростыми делами Львам удастся. Вы наверняка добьетесь успехов. Решение финансовых вопросов лучше перенести на другое время. Не давайте деньги в долг и не приобретайте незапланированного. Порадуют новые романтические отношения.

Дева

Стоящие перед Девами задачи потребуют творческого и нестандартного подхода. Вы с готовностью выполните все. Воздержитесь от участия в сомнительных операциях, предлагаемых малознакомыми людьми. Будьте осторожны с острыми предметами.

Весы

На работе Весам будет сложно. Чтобы не допустить серьезных ошибок, которые негативно отразятся на финансовом благополучии, держите эмоции под контролем. Позаботьтесь о близких. Приготовьте любимое блюдо, отдохните с семьей или в кругу родственников.

Скорпион

На профессиональных делах Скорпионов может отрицательно сказаться неверно принятое решение. Расслабиться не удастся, будьте внимательны. Новое сотрудничество откроет перспективы. Можно сменить обстановку в доме или найти новое жилье.

Стрелец

Работоспособность Стрельцов заметит начальство, не стоит снижать темпа – награда не заставит себя ждать. Воздержитесь от вложений и особенно – азартных игр. Споров с близкими лучше избегать. В личной жизни все стабильно. Возможен приятный сюрприз от детей.

Козерог

За трудные проекты Козерогам не следует браться – неудача пошатнет доверие руководства. Не исключен доход от подработки, но она не должна мешать основной деятельности. Рассчитайтесь по кредиту, не берите новых. Признайтесь в чувствах дорогому человеку.

Водолей

На работе Водолеи достигнут больших успехов, если верно расставят приоритеты. Дружескую вечеринку лучше перенести. Семейным предстоят домашние заботы. У холостых возможно романтическое приключение. Вечером хорошо бы отправиться на прогулку.

Рыбы

До того, как чем-то заниматься, Рыбам следует обдумать каждую мелочь. Не исключено получение заманчивого предложения. Прислушайтесь к советам опытных людей. Решите бытовые проблемы. Вечер посвятите спокойному отдыху и общению с детьми.

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