Гороскоп на 22 апреля 2021 года

Гороскоп на 22 апреля 2021 года
Фото: Jens Büttner/ dpa/ www.globallookpress.com
В этот четверг следует избавиться от всех негативных эмоций

Растущая Луна 22 апреля перебирается из Льва в Деву. Массу энергии звезды советуют направить на полезную деятельность. Серьезных решений лучше не принимать. Надо воздержаться от злости и агрессии. Вечер неплохо бы провести с семьей или друзьями, принять гостей или заняться домашними делами.

 Овен

Работы у Овнов будет немало. Неожиданно разрешатся финансовые проблемы. Вы сможете приобрести полезные для себя и близких вещи. Не стоит обсуждать личную жизнь с посторонними, тем более малознакомыми, людьми. Уделите время отдыху, развлекитесь.

Телец 

Благодаря нестандартному подходу с любыми задачами, и самыми сложными, Тельцы справятся. Пригодится поддержка окружающих. Смело проводите финансовые операции. Удачными окажутся покупки. Не исключено, что вы услышите признание в любви.

Близнецы

Инициатива и активность помогут Близнецам разобраться с массой дел. Есть вероятность получить новые знания и обменяться опытом. Дорогих приобретений и развлечений надо избегать. Пообщайтесь с близкими людьми. Возможно знакомство, которое перерастет в роман.

Рак

Благодаря ответственности и серьезности Раки укрепят свой авторитет на работе. Это повысит шансы карьерного роста, увеличения дохода и поступления интересных предложений. Берегите деньги: в магазине их могут украсть. Позаботьтесь о здоровье.

Лев 

Справиться с непростыми делами Львам удастся. Вы наверняка добьетесь успехов. Решение финансовых вопросов лучше перенести на другое время. Не давайте деньги в долг и не приобретайте незапланированного. Порадуют новые романтические отношения.

Дева

Стоящие перед Девами задачи потребуют творческого и нестандартного подхода. Вы с готовностью выполните все. Воздержитесь от участия в сомнительных операциях, предлагаемых малознакомыми людьми. Будьте осторожны с острыми предметами.

Весы

На работе Весам будет сложно. Чтобы не допустить серьезных ошибок, которые негативно отразятся на финансовом благополучии, держите эмоции под контролем. Позаботьтесь о близких. Приготовьте любимое блюдо, отдохните с семьей или в кругу родственников.

Скорпион

На профессиональных делах Скорпионов может отрицательно сказаться неверно принятое решение. Расслабиться не удастся, будьте внимательны. Новое сотрудничество откроет перспективы. Можно сменить обстановку в доме или найти новое жилье.

Стрелец

Работоспособность Стрельцов заметит начальство, не стоит снижать темпа – награда не заставит себя ждать. Воздержитесь от вложений и особенно – азартных игр. Споров с близкими лучше избегать. В личной жизни все стабильно. Возможен приятный сюрприз от детей.

Козерог

За трудные проекты Козерогам не следует браться – неудача пошатнет доверие руководства. Не исключен доход от подработки, но она не должна мешать основной деятельности. Рассчитайтесь по кредиту, не берите новых. Признайтесь в чувствах дорогому человеку.

Водолей

На работе Водолеи достигнут больших успехов, если верно расставят приоритеты. Дружескую вечеринку лучше перенести. Семейным предстоят домашние заботы. У холостых возможно романтическое приключение. Вечером хорошо бы отправиться на прогулку.

Рыбы

До того, как чем-то заниматься, Рыбам следует обдумать каждую мелочь. Не исключено получение заманчивого предложения. Прислушайтесь к советам опытных людей. Решите бытовые проблемы. Вечер посвятите спокойному отдыху и общению с детьми.

Ранее "Утро.ру" опубликовало гороскоп на неделю  – с 19 по 25 апреля 2021 года. Эти семь дней, по совам астрологов, будут полны сюрпризов и неожиданностей.  

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

Вокруг России крутятся шакалы: президент анонсировал жесткий ответ на хамство Запада

Организаторы провокаций пожалеют так, как еще никогда не жалели, заявил Путин

Жириновский объяснил Вашингтону слова Путина про жесткий ответ

Лидер либеральных демократов полагает, что глава России должен говорить так, чтобы у западных оппонентов "коленки дрожали"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей