Приметы на 22 апреля: что нельзя делать на Вадима Ключника

Приметы на 22 апреля: что нельзя делать на Вадима Ключника
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН Москва
Не следует в этот четверг краситься и стричься: навалятся проблемы

Церковь поминает 22 апреля святых Вадима и Евпсихия. Оба были христианами, за что их наказали.

Традиции и обычаи 22 апреля

В народе дату именовали днем Вадима Ключника или Евпсихия. Наши предки  в это время чистили родники и ключи, из которых брали воду.

За каждой семьей числился один подземный источник. На Руси верили, что вода из них обладает чудодейственной силой, исцеляет недуги. Ее пили – для здоровья, ею умывались – для молодости и красоты.

Кроме того, отмечали праздник славянской богини девичьей любви и красоты – Ляльник. Проводили ритуалы и обряды, читали заговоры.

Народные приметы на 22 апреля

  • На утренней заре у солнца видны белесые блики, значит, в течение нескольких дней дождя не ожидается.
  • Чересчур раннее пение петуха сулит изменения погоды.
  • Синие облака предвещают тепло и осадки.
  • Если на Вадима туманно и ветрено, урожай будет богатый.
  • Изменчивая погода – к засушливому лету, береза много сока пустила – к ненастному и прохладному.

Что нельзя делать 22 апреля

Долго спать в этот день не рекомендуется, а то удача и счастье мимо пройдут. Не следует обманывать: можно лишиться разума. Подметать пол нежелательно, иначе из дома здоровье и благополучие выметутся.

Не годится вынашивать дурные мысли и таить обиды, зло – внешность испортится. Стелить на стол скатерть с дырками не положено, иначе семье грозит бедность и голод. Запрещено краситься и стричься, чтобы избежать проблем.

Разливать воду также не разрешается: неприятности и беды в дом придут. Не позволено приобретать что-то большое, особенно бытовую технику – сломается. Опустошать холодильник не стоит, а то придется голодать больше месяца.

Что можно делать 22 апреля

Нужно умыться водой из родника, чтобы омолодиться и похорошеть.  Следует нечаянно пролитую воду вытереть отрезком белой чистой ткани и высушить, тогда неприятности исчезнут. Желательно заполнить холодильник разными молочными и другими продуктами.

Ранее "Утро.ру" писало, что нельзя делать в выходные. В субботу и воскресенье не рекомендуется наводить порядок в доме и выполнять некоторые другие дела.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

Вокруг России крутятся шакалы: президент анонсировал жесткий ответ на хамство Запада

Организаторы провокаций пожалеют так, как еще никогда не жалели, заявил Путин

Жириновский объяснил Вашингтону слова Путина про жесткий ответ

Лидер либеральных демократов полагает, что глава России должен говорить так, чтобы у западных оппонентов "коленки дрожали"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей