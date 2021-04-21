Не следует в этот четверг краситься и стричься: навалятся проблемы

Церковь поминает 22 апреля святых Вадима и Евпсихия. Оба были христианами, за что их наказали.

Традиции и обычаи 22 апреля

В народе дату именовали днем Вадима Ключника или Евпсихия. Наши предки в это время чистили родники и ключи, из которых брали воду.

За каждой семьей числился один подземный источник. На Руси верили, что вода из них обладает чудодейственной силой, исцеляет недуги. Ее пили – для здоровья, ею умывались – для молодости и красоты.

Кроме того, отмечали праздник славянской богини девичьей любви и красоты – Ляльник. Проводили ритуалы и обряды, читали заговоры.

Народные приметы на 22 апреля

На утренней заре у солнца видны белесые блики, значит, в течение нескольких дней дождя не ожидается.

Чересчур раннее пение петуха сулит изменения погоды.

Синие облака предвещают тепло и осадки.

Если на Вадима туманно и ветрено, урожай будет богатый.

Изменчивая погода – к засушливому лету, береза много сока пустила – к ненастному и прохладному.

Что нельзя делать 22 апреля

Долго спать в этот день не рекомендуется, а то удача и счастье мимо пройдут. Не следует обманывать: можно лишиться разума. Подметать пол нежелательно, иначе из дома здоровье и благополучие выметутся.

Не годится вынашивать дурные мысли и таить обиды, зло – внешность испортится. Стелить на стол скатерть с дырками не положено, иначе семье грозит бедность и голод. Запрещено краситься и стричься, чтобы избежать проблем.

Разливать воду также не разрешается: неприятности и беды в дом придут. Не позволено приобретать что-то большое, особенно бытовую технику – сломается. Опустошать холодильник не стоит, а то придется голодать больше месяца.

Что можно делать 22 апреля

Нужно умыться водой из родника, чтобы омолодиться и похорошеть. Следует нечаянно пролитую воду вытереть отрезком белой чистой ткани и высушить, тогда неприятности исчезнут. Желательно заполнить холодильник разными молочными и другими продуктами.

Ранее "Утро.ру" писало, что нельзя делать в выходные. В субботу и воскресенье не рекомендуется наводить порядок в доме и выполнять некоторые другие дела.