Выяснять отношения и ссориться в эту пятницу не стоит

Луна 23 апреля все еще растет и остается в Деве. Можно обсудить серьезные вопросы, решить проблемы и добиться успехов в разных делах. При этом не исключены ошибки, предательство, обман. Ближе к вечеру хорошо бы найти время для отдыха и восстановления сил.

Овен

Много работы предстоит Овнам и выполнить ее нужно в установленный срок. Есть вероятность отправиться в неожиданную деловую поездку, которая принесет доход и оставит приятные впечатления. Не исключены интересные знакомства с продолжением.

Телец

Достичь поставленных целей Тельцам удастся. Трудитесь сообща с коллегами. Смело и правильно используйте имеющиеся связи. Окажите помощь знакомым. Воздержитесь от агрессии в общении с родными. Уделите время отдыху, чтобы не подорвать здоровье.

Близнецы

Воплощать замыслы Близнецам нужно самостоятельно. Верьте в свои способности. Путешествия и проведенное с друзьями время помогут расслабиться и зарядиться энергией. Однако велик риск потерять деньги. Среди новых знакомых можно найти вторую половинку.

Рак

Из любой, даже непростой ситуации, Раки сумеют выйти достойно. Не исключено получение прибыли, которой хватит, чтобы поправить материальное положение. Следует позаботиться о любимом человеке. Вечером прогуляйтесь на свежем воздухе.

Лев

Ответственность и внимание при выполнении порученных заданий поможет Львам заслужить авторитет у начальства. Финансовые проблемы решатся. Возможны приятные и полезные знакомства. Ближе к вечеру в личной жизни произойдет важное событие.

Дева

Благодаря серьезному настрою и сосредоточенности Девы справятся с любыми важными задачами. Не исключено, что придется менять планы. При этом ваши идеи поддержат. В денежных делах прислушайтесь к внутреннему чутью. Расслабьтесь и отдохните.

Весы

Активная и насыщенная деятельность предстоит Весам. Работа займет очень много времени. Обдумайте свои действия. Избавиться от финансовых проблем и долгов пока не удастся, но и без средств вы не останетесь. Домашние хлопоты лучше разделить с семьей.

Скорпион

Чтобы не допустить ошибок, Скорпионам надо принимать взвешенные решения. Новые знакомые повлияют на ваш карьерный рост. Возможно повышение зарплаты или поступление прибыли. Не исключена ссора с любимым человеком, скорее помиритесь.

Стрелец

С трудной работой Стрельцы справятся быстро и успешно. Порядочность и профессионализм укрепят ваш авторитет у коллег и руководства. Удачно пройдет командировка. Не стоит давать обещаний – не выполните. В личной жизни перемен не ожидается.

Козерог

На работе Козерогам следует навести порядок в документах, иначе вскоре ждут большие неприятности. Избегайте ссор и конфликтов. Воздержитесь от физических нагрузок – могут обостриться хронические болезни. Есть вероятность найти свою вторую половинку.

Водолей

Настойчивость и энергичность помогут Водолеям завершить начатое и добиться желаемых результатов. В поездку нужно отправляться не в одиночестве. Берегите деньги: вас могут обмануть. Проведите время с друзьями. Не исключены приятные сюрпризы и подарки от близких.

Рыбы

И с новыми делами Рыбы справятся успешно. Солидную прибыль дадут финансовые вложения. Ближе к вечеру хорошо бы сменить обстановку, сходите в театр, на концерт, побывайте в музее или на выставке. Не исключено знакомство с интересным человеком.

На днях "Утро.ру" поделилось астрологическим прогнозом Василисы Володиной. Известная телеведущая посоветовала на семь дней отложить реализацию новых планов.

