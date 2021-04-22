Приметы на 23 апреля: что нельзя делать на Терентия Маревного

Приметы на 23 апреля: что нельзя делать на Терентия Маревного
Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Шумно праздновать, веселиться, петь и танцевать в эту пятницу запрещено: придется долго плакать

Верующие 23 апреля особо чтут святого Терентия. Он и его воины были казнены за веру в Иисуса Христа.

Традиции и обычаи 23 апреля

На Руси дату величали Терентий Маревный. Такое название возникло из-за того, что в этот день, как правило, стелились туманы (марева).

Грешные жены должны были признаться мужьям в изменах. Три дня перед этим они соблюдали наиболее строгий пост, а 23 апреля ходили к заутрене, после которой, выйдя из церкви, подавали милостыню стоящим на паперти мужчинам с просьбой молиться за них.

Также наши предки смотрели на солнце. По его виду и движению определяли, урожайный ли год предстоит.

Еще в этот день было принято гадать, глядя в окно. Какой будет жизнь и что ждет в ближайшие три месяца, определяли по тому, кого увидели.  

Народные приметы на 23 апреля

  • Старые пауки забрались на верх паутины – к ночным заморозкам.
  • Утренний туман предвещает дождь.
  • На орешнике появились сережки, значит, морозов больше не ожидается.
  • Если ползают маленькие паучки, будет тепло.
  • Солнце красного цвета в голубой или розовой дымке сулит богатый урожай пшеницы и ржи.
  • Плотный туман лег – грянут бури.

Что нельзя делать 23 апреля

Шумно отмечать дни рождения и другие свои праздники не стоит, лучше отложить торжество. Не рекомендуется веселиться, петь и танцевать, иначе придется плакать. Предлагать руку и сердце не годится – союз после такого обручения и свадьбы не будет счастливым и быстро распадется.

Нежелательно выпивать, а то алкоголь замутит разум, и человек затеет скандал или драку. Распекать окружающих не следует: можно привлечь к себе зло и недругов. Кроме матери, никому не разрешается целовать ребенка младше 5 лет: дитя может лишиться энергии и сил.

Что можно делать 23 апреля

Чтобы гости с удовольствием приходили в дом, нужно тщательно вымыть пол. Также следует постирать всю ношеную одежду и белье, полить комнатные цветы.

Жене, которая изменила мужу, надо честно признаться ему в этом.

Перед тем как ложиться спать, рекомендуется зажечь свечи у входной двери – для очищения жилища от негатива.

Ранее "Утро.ру" писало, какпровести Великий четверг. Этот один из основных на Страстной неделе день в этом году пришелся на 29 апреля.   

Полина ДОРОЖКИНА

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