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Верующие 23 апреля особо чтут святого Терентия. Он и его воины были казнены за веру в Иисуса Христа.
Традиции и обычаи 23 апреля
На Руси дату величали Терентий Маревный. Такое название возникло из-за того, что в этот день, как правило, стелились туманы (марева).
Грешные жены должны были признаться мужьям в изменах. Три дня перед этим они соблюдали наиболее строгий пост, а 23 апреля ходили к заутрене, после которой, выйдя из церкви, подавали милостыню стоящим на паперти мужчинам с просьбой молиться за них.
Также наши предки смотрели на солнце. По его виду и движению определяли, урожайный ли год предстоит.
Еще в этот день было принято гадать, глядя в окно. Какой будет жизнь и что ждет в ближайшие три месяца, определяли по тому, кого увидели.
Народные приметы на 23 апреля
Что нельзя делать 23 апреля
Шумно отмечать дни рождения и другие свои праздники не стоит, лучше отложить торжество. Не рекомендуется веселиться, петь и танцевать, иначе придется плакать. Предлагать руку и сердце не годится – союз после такого обручения и свадьбы не будет счастливым и быстро распадется.
Нежелательно выпивать, а то алкоголь замутит разум, и человек затеет скандал или драку. Распекать окружающих не следует: можно привлечь к себе зло и недругов. Кроме матери, никому не разрешается целовать ребенка младше 5 лет: дитя может лишиться энергии и сил.
Что можно делать 23 апреля
Чтобы гости с удовольствием приходили в дом, нужно тщательно вымыть пол. Также следует постирать всю ношеную одежду и белье, полить комнатные цветы.
Жене, которая изменила мужу, надо честно признаться ему в этом.
Перед тем как ложиться спать, рекомендуется зажечь свечи у входной двери – для очищения жилища от негатива.
Ранее "Утро.ру" писало, какпровести Великий четверг. Этот один из основных на Страстной
неделе день в этом году пришелся на 29 апреля.
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