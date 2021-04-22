Звезды подскажут, что ожидать в последний весенний месяц

Знаменитый астролог Тамара Глоба поведала, что ждет каждый из знаков зодиака в мае. В целом, последний месяц весны пройдет в любовных перипетиях и активной работе.



ОГНЕННЫЕ ЗНАКИ

Овен

Звезды советуют Овнам думать своей головой при принятии решений. Окружающие постараются убедить вас в провальности ваших планов, однако май подарит этому огненному знаку все возможности для реализации даже самых безумных инициатив.

Лев

Для Львов наступило время разбора скопившихся дел. Представителям этого знака пора навести порядок на работе и в бумагах. Если же в этой сфере все под контролем, обратите внимание на бытовые задачи.

Стрелец

Отличное время для того, чтобы с головой окунуться в работу. Стрельцы будут особенно продуктивными в мае 2021 года. Звезды благоволят запуску нового бизнес-проекта.

ЗНАКИ ЗЕМЛИ

Телец

Астролог обещает Тельцам взлет жизненного потенциала. В последний весенний месяц им будут предоставлены все возможности для решения проблем. При этом Тельцам предстоит встретиться с немалым количеством трудностей в мае.

Дева

Звезды рекомендуют Девам положиться на внутренний голос. Советы окружающих только помешают делам. В мае представителям этого знака будет сопутствовать успех в коммерческих вопросах.

Козерог

Козерогам следует обратить внимание на свой внутренний мир. Проанализируйте последние события и сделайте работу над ошибками. Вселенная предостерегает вас от необдуманных решений.

ВОЗДУШНЫЕ ЗНАКИ

Близнецы

Май не будет самым успешным в жизни Близнецов. Лучше воздержаться от серьезных перемен. Наблюдайте за происходящим без лишних движений. Окружающие постараются обвести вас вокруг пальца.

Весы

Постарайтесь избегать конфликтов. Дружественные отношения с окружающими позволят Весам выйти на новый уровень. В таком случае вам обеспечен прорыв на работе, а также гармонизация отношений в семье.

Водолеи

Звезды предостерегают Водолеев от необдуманных поступков. В мае представителям этого знака предстоит преодолеть немало преград. Постарайтесь стойко вынести удары судьбы.

ЗНАКИ ВОДЫ

Рак

Благоприятный месяц. Раки будут утопать в гармонии с окружающими и любви. Возможно непродолжительное путешествие. Также следует посвятить время творческому развитию.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам наконец-то приступить к реализации задуманного. Бизнес-проект обязательно будет успешным. Смена работы также принесет вам финансовое благополучие.

Рыбы

Рыбам нужно быть готовыми к серьезному конфликту. Ситуация накалилась за последние недели. Взрыв произойдет именно в мае, предостерегает Тамара Глоба.

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