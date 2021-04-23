В эту субботу звезды советуют воздержаться от ссор на работе и дома

Растущая Луна 24 апреля задержится в знаке Девы. Необдуманные действия и риск приведут к заметным потерям. Из-за чрезмерной самоуверенности и чересчур бурных эмоций можно допустить в делах массу ошибок. Стоит воспользоваться шансом уехать на море – там удастся расслабиться и познакомиться с приятными людьми.

Овен

К решению многих вопросов Овнам следует подойти взвешенно и спокойно. Удастся хорошо пообщаться с коллегами. Приобретения больших вещей и предметов будут кстати. Отправьтесь с большой компанией за город или в путешествие – это поднимет настроение.

Телец

Преодолеть трудности и достичь поставленных целей Тельцы смогут, действуя с союзниками. Откровенничать с новыми знакомыми не следует. Вероятны посиделки с друзьями. Не встречайтесь с любимым человеком: в этот день вам лучше быть порознь.

Близнецы

Успех гарантирован Близнецам. Завершайте начатое и смело беритесь за новое. Есть вероятность получить премию, благодаря которой появится шанс купить давно желаемое и вложиться в прибыльное дело. Не исключены приятные сюрпризы и подарки.

Рак

Творческий подход поможет Ракам справиться со всеми задачами. В этот день не стоит экономить. Навестите старших родственников или созвонитесь с ними. Решите давние семейные проблемы. Помогите друзьям. Обсуждать личную жизнь с посторонними нежелательно.

Лев

В профессиональной сфере у Львов намечаются полезные изменения. Потребуются дополнительные знания, чтобы выполнять новые обязанности. Немало времени займут домашние хлопоты. Следует поберечь силы, чтобы не ухудшилось общее самочувствие.

Дева

Непростая ситуация потребует от Дев решительных поступков. Отношения с коллегами и начальством будут напряженными. В семье может навалиться много дел и забот, связанных с какими-то событиями. Не исключены мелкие ссоры с любимым человеком.

Весы

Браться за выполнение новых дел Весам нужно, завершив старые. Есть шанс исправить ранее допущенные ошибки. Подходящее время для приобретения недвижимости. Будьте внимательны за рулем, чтобы не попасть в аварию. В личной жизни возможно разочарование.

Скорпион

Для выполнения задачи Скорпионам энтузиазма хватит. Будьте внимательны к деталям, чтобы не допустить досадных промахов. Велик риск стать жертвой обмана, вора, понести убытки. Навестите родных, уделите время семье, активному отдыху, путешествию.

Стрелец

С мелкими заботами и трудностями Стрельцам нужно справиться, не откладывая. Благодаря настойчивости есть вероятность повысить доход. Удачно сложатся незапланированные поездки. Воздержитесь от ссор с близкими. Поговорите с любимым человеком по душам.

Козерог

Любые задачи Козероги выполнят успешно, за что будут поощрены руководством. Вы можете получить интересные предложения. Не исключены выгодные приобретения, приятные сюрпризы. Есть шанс посетить необычные места и познакомиться с приятными людьми.

Водолей

Для реализации замыслов Водолеям больше подойдет время до полудня. Принимайте решения в одиночестве, без спешки, следуя подсказкам интуиции. Вы хорошо проведете свободное время в компании старых знакомых. Порадует и романтическое свидание.

Рыбы

Много сделать, и не только для себя, сумеют Рыбы, если будут действовать быстро и решительно. Разобраться с проблемами в личной жизни помогут логика и здравый смысл. Есть вероятность получить деньги и ценные подарки. Расслабьтесь и отдохните.

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