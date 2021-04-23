В этот день не разрешается пить воду из-под крана: можно тяжело и надолго заболеть и приобрести хронический недуг

Православные 24 апреля 2021 года отмечают Лазареву субботу. Дата связана с чудом – одного из умерших праведников с таким именем воскресил Иисус Христос.

Еще христиане поминают ученика апостола Иоанна Богослова Антипа. Его считали целителем, а также избавителем от зубной боли.

Традиции и обычаи 24 апреля

Наши предки величали Антипа Водогоном. Такому есть простое объяснение: как раз в этот день наступал пик весеннего половодья

В Лазареву субботу на Руси собирали столько веточек вербы, сколько человек в семье, и несли их в церковь на освящение. Затем их берегли целый год.

Также устраивали праздничное застолье. Из угощений предпочитали блюда из гречки и гороха – для благосостояний в доме, запеченную картошку и разведенное водой красное вино. В этом году, несмотря на пост, можно готовить и есть рыбу и ее икру.

Народные приметы на 24 апреля

Утром подморозило, днем снег пошел – холода затянутся.

Красное небо на восходе предвещает дождь и ветер.

Распустившиеся на вербе листья сулят потепление.

Из маленьких туч образовалась большая – к ливням.

Если половодье так и не началось, весна задержится, а лето будет плохое.

Сухо на Антипа, значит, зерновые не уродятся.

Что нельзя делать 24 апреля

1. Не следует ругать и наказывать детей.

2. Работать в саду и огороде, колоть дрова не положено.

3. Шумно веселиться в большой компании не разрешается.

4. Пить воду из-под крана ни к чему.

5. Запрещается мыть окна.

6. Шить, вязать, вышивать не стоит.

7. Вырывать зубы не позволено.

8. Беременным не рекомендуется считать деньги.

9. Не годится стирать детские вещи.

10. Также не следует произносить бранные слова, таить злобу и ссориться.

Что можно делать 24 апреля

1. Нужно думать только о хорошем и всем искренне желать добра.

2. Следует помочь нуждающимся.

3. Желательно провести день активно, а праздновать спокойно, в узком кругу.

Ранее стало известно о церковных праздниках в мае 2021 года. Главных православных торжеств в последнем весеннем месяце только два и четыре больших.