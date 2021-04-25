Звезды советуют положиться на внутренний голос

В понедельник ночное светило будет находиться в знаке Весы. Такое положение Луны активизирует возможности интуиции. День лучше посвятить завершению ранее начатых дел.

Овен

День будет полон противоречий. Звезды обещают Овнам удачу в деловых начинаниях. Руководство обратит внимание на ваши достижения. Однако возможны серьезные проблемы в коллективе из-за интриг недоброжелателей.

Телец

26 апреля Тельцам лучше посвятить отдыху. Можно отправиться в небольшое путешествие на природу. Возможны приятные знакомства, которые обещают перерасти в романтические отношения.

Близнецы

Отличный день для поездок. Туристические и рабочие вылазки загород обязательно увенчаются успехом. А вот в общении с окружающими могут возникнуть трудности. Близнецам нужно быть бдительными и поменьше рассказывать о своих планах.

Рак

Раки проведут 26.04.2021 в домашних заботах. Бытовые проблемы затмят все остальные вопросы. Звезды советуют представителям этого знака наконец свести дебит с кредитом. Так удастся избежать серьезного финансового провала. Возможно, от некоторых покупок стоит воздержаться.

Лев

Львов наконец-то наградят за их трудолюбие. При этом не стоит быть излишне самовлюбленными. Обязательно поблагодарите тех, кто помогал вам достичь успеха. Возможно осуществление крупной покупки.

Дева

Благоприятный день. Звезды сулят 26.04. Девам крупные финансовые поступления. Не исключено появление нового источника доходов. В семье также будет царить гармония.

Весы

Эмоциональное состояние Весов будет расшатано. Для того чтобы избежать различных провокаций, лучше посвятите день творчеству в спокойной обстановке. Не исключено предательство близкого человека.

Скорпион

Астрологи рекомендуют Скорпионам воздержаться от принятия серьезных решений. 26 апреля – не самая благоприятная дата для начала перемен. Возможны конфликты в семье и на работе.

Стрелец

Благоприятный день. Стрельцы могут рассчитывать на серьезные материальные поступления. Однако в работе над новым проектом нужно быть максимально внимательными. Самоуверенность может сыграть не в пользу представителей этого знака.

Козерог

Козерогам следует провести ревизию своих дел. Накопившиеся задачи нужно завершить в ближайшее время. При этом начинать новые проекты пока не стоит.

Водолей

26.04. Водолеев ждут неожиданные приятные известия. В целом, понедельник пройдет на позитивной волне. Представители этого знака буду чувствовать в себе силы на достижение поставленных целей.

Рыбы

День пройдет в семейных заботах. На понедельник можно запланировать крупную покупку или организацию будущего путешествия. В отношениях с любимым человеком у Рыб будет царить мир и гармония.

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