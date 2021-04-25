Астрологический прогноз для всех знаков зодиака подскажет, как успешно провести ближайшие семь дней

Последняя неделя апреля выдастся непростой. Нужно будет постараться, чтобы все задуманное осуществилось. Однако тех, кто не будет лениться, ждет не только ожидаемый успех, но и приятный бонус.

Овен

Представители знака проведут неделю с 26 апреля по 2 мая на позитиве. Овнам стоит отправиться в небольшое путешествие и развеяться.

Телец

Вам пришла пора принимать радикальные решения, чтобы удача повернулась к вам лицом. Астрологи советуют Тельцам вспомнить, что только от них самих зависит их собственное счастье.

Близнецы

Близнецам в эти семь дней захочется чего-то нового. Можно отправиться на шоппинг или поменять мебель местами в доме

Рак

Ракам поступит интересное предложение по работе. Послушайте свою интуицию, даже если вы не планировали перемен, они могут быть очень удачны.

Лев

Звезды сулят вам благоприятную неделю. До среды Львам придется потрудиться, зато потом можно будет расслабиться. Не сидите дома, чаще выбирайтесь в люди – есть шанс встретить вторую половинку.

Дева

С 26 апреля по 2 мая Дев ждет эмоциональная неделя. Вам может показаться, что вы приняли неправильное решение. Вполне возможно, но не спешите его менять – возьмите время все обдумать.

Весы

Начало недели выдастся напряженным – вероятны проблемы на работе. Впрочем, Весам по плечу любые трудности. Вы их преодолеете, если попросите совет у старших.

Скорпион

Скорпионам нужно быть осторожными с финансами. Сейчас вы склонны к лишним тратам. Подумайте, так ли вам нужно делать какие-то покупки – скоро деньги могут понадобиться на неожиданные нужды.

Стрелец

Вас в эти семь дней одолеет романтическое настроение. Если ваша половинка не спешит вас радовать, берите все в свои руки. Стрельцам одиноким не стоит отказываться от возможности сходить на свидание.

Козерог

Представители знака рискуют погрязнуть в спорах и ссорах. Чтобы избежать конфликтов, Козерогам следует контролировать свои эмоции.

Водолей

Вас посетит вдохновение. Водолеем стоит воспользоваться благоприятным моментом и не бояться экспериментировать.

Рыбы

Представители знака будут погружены в бытовые проблемы весь день. Рыбам стоит постараться освободить себе выходные, чтобы не сорвать на окружающих накопившуюся усталость.

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