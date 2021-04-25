В этот день не стоит никого оскорблять

В эту дату христиане чтут мученицу Фомаиду. Также начинает цвести медуница, а шмели массово вылетают из гнезд.

Традиции и обычаи 26 апреля

На Руси в этот день шли в лес и собирали медуницу, чтобы потом из нее приготовить целебный отвар.

Приметы и суеверия на 26 апреля

1. Заморозков можно не ждать, если ива зацвела.

2. Кукушка громко поет – к теплу.

3. Ночью звезды видно – урожай в этом году будет хорошим.

5. Если дуб успел распуститься, погода летом будет приятная.

Что нельзя делать 26 апреля

В этот день не принято флиртовать с противоположным полом. Считалось, что можно оскорбить Фомаиду и навлечь беду.

В эту дату не отправляются в путешествие – поездка может стать неудачной.

Не стоит звать нелюбимых гостей – они будут приходить потом долго.

Опасно ходить в лес без защиты от проснувшегося после зимней спячки медведя.

Нельзя в этот день начинать отлучать новорожденного от материнского молока. Иначе ребенок будет расти болезненным.

Запрещается охотиться на зайцев.

Не рекомендуется в этот день ссориться, а также совершать покупки.

Что можно делать 26 апреля

1.В этот день пили заваренную медуницу вместо чая, чтобы укрепить здоровье.

2. Любые лечебные процедуры в эту дату полезны.

3. Женщины на Руси 26 апреля молились Фомаиде.

4. Также хорошо начинать новые дела и составлять планы на будущее.

Ранее "Утро.ру" делилось гороскоп на 26 апреля для всех знаков зодиака.