Приметы на 26 апреля: что нельзя делать в день Фомаиды Медуницы

Приметы на 26 апреля: что нельзя делать в день Фомаиды Медуницы
Фото: Adelheid Nothegger/ http://imagebroker.com/#/search/www.globallookpress.com
В этот день не стоит никого оскорблять

В эту дату христиане чтут мученицу Фомаиду. Также начинает цвести медуница, а шмели массово вылетают из гнезд.

Традиции и обычаи 26 апреля 

На Руси в этот день шли в лес и собирали медуницу, чтобы потом из нее приготовить целебный отвар.

Приметы и суеверия на 26 апреля

1. Заморозков можно не ждать, если ива зацвела. 

2. Кукушка громко поет – к теплу.

3. Ночью звезды видно – урожай в этом году будет хорошим.

 5. Если дуб успел распуститься, погода летом будет приятная.

Что нельзя делать 26 апреля 

  • В этот день не принято флиртовать с противоположным полом. Считалось, что можно оскорбить Фомаиду и навлечь беду.
  • В эту дату не отправляются в путешествие – поездка может стать неудачной.
  • Не стоит звать нелюбимых гостей – они будут приходить потом долго. 
  • Опасно ходить в лес без защиты от проснувшегося после зимней спячки медведя. 
  • Нельзя в этот день начинать отлучать новорожденного от материнского молока. Иначе ребенок будет расти болезненным. 
  • Запрещается охотиться на зайцев.
  • Не рекомендуется в этот день ссориться, а также совершать покупки.

Что можно делать 26 апреля 

1.В этот день пили заваренную медуницу вместо чая, чтобы укрепить здоровье.

2. Любые лечебные процедуры в эту дату полезны. 

3. Женщины на Руси 26 апреля молились Фомаиде.  

4. Также хорошо начинать новые дела и составлять планы на будущее. 

Ранее "Утро.ру" делилось гороскоп на 26 апреля для всех знаков зодиака. 

Полина ИВАНОВА

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