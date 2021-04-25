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В эту дату христиане чтут мученицу Фомаиду. Также начинает цвести медуница, а шмели массово вылетают из гнезд.
Традиции и обычаи 26 апреля
На Руси в этот день шли в лес и собирали медуницу, чтобы потом из нее приготовить целебный отвар.
Приметы и суеверия на 26 апреля
1. Заморозков можно не ждать, если ива зацвела.
2. Кукушка громко поет – к теплу.
3. Ночью звезды видно – урожай в этом году будет хорошим.
5. Если дуб успел распуститься, погода летом будет приятная.
Что нельзя делать 26 апреля
Что можно делать 26 апреля
1.В этот день пили заваренную медуницу вместо чая, чтобы укрепить здоровье.
2. Любые лечебные процедуры в эту дату полезны.
3. Женщины на Руси 26 апреля молились Фомаиде.
4. Также хорошо начинать новые дела и составлять планы на будущее.
Ранее "Утро.ру" делилось гороскоп на 26 апреля для всех знаков зодиака.
В Лондоне считают, что наша страна переживает сложный период