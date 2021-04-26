Нужно постараться в этот вторник достичь как можно большего, тогда в ближайшее время ожидает успех

Полная Луна 27 апреля окажется в знаке Скорпиона. День будет не из легких, но, если постараться, исправить прежние ошибки и найти выход из любой сложной ситуации удастся. Вечером нужно хорошо отдохнуть и восстановить силы.

Овен

С трудностями этого вторника Овны справятся. У вас получится проявить активность в разных делах. Благодаря интеллекту, энергии и воле вы добьетесь успехов. Помощь, в том числе финансовая, придет вовремя. Не исключены приятные встречи и романтические свидания.

Телец

Достичь поставленных целей Тельцам 27 апреля по плечу. При выполнении любых задач следует быть серьезнее, организованнее и настойчивее. Желательно побывать там, куда давно мечтали отправиться. Возможны неожиданные доходы, не спешите их тратить.

Близнецы

Дел и поручений у Близнецов в этот день будет много. Надо быть готовыми к проверкам начальства. Придется преодолевать разные препятствия. От решения финансовых и личных проблем лучше отказаться. Займитесь домом. Найдите время, чтобы расслабиться.

Рак

Сосредоточиться на текущей работе необходимо Ракам. Бытовые дела потребуют от вас не только значительных денежных вложений, но и немалого терпения. Воздержитесь от негативных эмоций, не вступайте в споры с окружающими. Избегайте больших расходов.

Лев

Воплотить почти все из задуманного Львы 27.04.2021 смогут. Не участвуйте в рискованных операциях. В финансовом отношении успеха не будет. Звезды советуют расширить круг полезных знакомых. Есть вероятность, что одинокие встретят свою половинку.

Дева

Сосредоточиться на работе нужно в этот вторник Девам. Однако пора задуматься и об отпуске, руководство в этом не откажет. дополнительный заработок. Не давайте в долг. Будьте осторожны: вас могут обмануть. Позаботьтесь о здоровье, иначе оно даст сбой.

Весы

Реализовать замыслы Весам 27 апреля вряд ли удастся. Зато удастся справиться с важными делами и разрешить старые проблемы. Экономьте финансы – вскоре они окажутся весьма кстати. Постарайтесь не ссориться с близкими, иначе отношения испортятся надолго.

Скорпион

Принимая серьезные решения, Скорпионам в этот день нельзя торопиться, чтобы не допустить досадных ошибок. Для укрепления авторитета надо отказаться от собственных интересов. Хорошо сложатся поездки. В финансовом плане и личной жизни вас ожидают заметные успехи.

Стрелец

Масса дел, которые требуют быстрого выполнения, накопилось 27.04.2021 у Стрельцов. Все следует завершить, тогда вам откроются прекрасные перспективы. Негативные эмоции желательно держать под контролем. Есть шанс встретить человека, который станет любимым навсегда.

Козерог

В этот день Козероги сумеют решить и новые задачи. Правильные решения помогут подняться по карьерной лестнице. Найдите время для родныхи близких – побеседуйте с ними по телефону или навестите их. Давний роман может перерасти в крепкую семью.

Водолей

Завершить ранее начатое Водолеи 27 апреля сумеют, используя не только собственный опыт, но и советы окружающих. Не исключены новые знакомства, которые пригодятся в будущем. Нужно уделить время семейным делам. Порадует путешествие с любимым человеком.

Рыбы

Пытаться выполнить сразу несколько задач Рыбам не стоит. В работе надо использовать все знания и навыки. Возможны небольшие временные денежные трудности. Друзья поддержат. В личной жизни одиноких представителей этого знака зодиака грядут приятные изменения.

До этого "Утро.ру" делилось гороскопом на неделю с 26 апреля о 2 мая.

