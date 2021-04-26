В этот день не рекомендуется лгать и лицемерить, чтобы не накликать бед на себя, родных и близких

Церковь 27 апреля отмечает Великий вторник. Это второй день Страстной недели. Также поминает исповедника Мартина. Он был 74-м папой Римским, умер в изгнании.

Традиции и обычаи 27 апреля

В народе дату величали Мартыном Лисогоном. Наши предки следили в это время за лисами, воронами и журавлями.

Также считали, что с этого дня грозы начинаются. Кроме того, на Руси ходили в церкви помолиться святому об исцелении и поблагодарить за избавление от болезней.

Народные приметы на 27 апреля

Дождь идет, значит, пахота будет удачной.

Взлетевшие рано пчелы сулят хорошую весну.

Лягушки квакают без остановки – к дождю.

Тепло в этот день предвещает скорое похолодание.

Сильный ветер указывает на скудный урожай зерна.

Если из березы много сока течет, осень поздно придет.

Что нельзя делать 27 апреля

Не разрешается спорить, чтобы не вспыхнул острый конфликт. Давать обещания не следует, так как выполнить их вряд ли получится. Спорить и ругаться не годится. Ни к чему также пить алкоголь, чрезмерно и шумно веселиться.

Лгать и лицемерить тоже не рекомендуется, иначе грозят беды. Стирать вещи мужа и жены вместе не положено – супруги поссорятся.

Запрещено ловить лисиц, иначе всю жизнь будут преследовать обман и мошенничество. Не стоит гонять ворон со двора, а то нагрянут большие неприятности.

Что можно делать 27 апреля

В этот хорошо бы заняться домашними делами: стиркой, уборкой, шитьем, приготовлением еды. Желательно закупить продукты к Пасхе.

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