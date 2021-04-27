Гороскоп на 28 апреля 2021 года

Гороскоп на 28 апреля 2021 года
Фото: Vadim Nekrasov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Последняя среда второго месяца весны подходит для укрепления связей, новых полезных знакомств и поиска друзей

Убывающая Луна 28 апреля окажется в знаке Скорпиона. Трудностей в этот день предстоит немало. Важно никуда не торопиться и держать эмоции под контролем. Нелегко будут складываться отношения с родными, близкими и коллегами.

Овен

Хороших результатов в работе Овны достигнут благодаря настойчивости. Задачи придется выполнять сложные, требующие сосредоточенности. Не лишней будет поддержка старших родственников. Обновите гардероб и подумайте о смене имиджа.

Телец 

Инициатива, упрямство и жесткость помогут Тельцам 28 апреля добиться многих успехов. Это заметят и оценят. С имуществом и деньгами нужно быть настороже. Чтобы не допустить потерь, следует потрудиться. Ближе к вечеру не исключено романтическое свидание.

Близнецы

Предельно трудолюбивыми и способными на компромисс надо быть Близнецам. Воздержитесь от проявления негативных эмоций. Решать финансовые вопросы надо самостоятельно, не учитывая советы окружающих. Отношения с близкими улучшатся. Берегите здоровье.

Рак

Благодаря накопленному опыту, знаниям и навыкам Раки 28.04.2021 сумеют отлично выполнить все сложные задачи, все успеют и не устанут. Приняв поступившее предложение, вы укрепите авторитет и повысите доход. В семье все спокойно. У некоторых может начаться роман.

Лев 

Со всеми делами Львы справятся и трудности преодолеют. Есть шанс удачно вложить средства. Обдумывайте свои траты – это убережет от заметных потерь. Воздержитесь от поездок за рулем: рискуете попасть в аварию. Дома придется решать бытовые вопросы.

Дева

В работе Девам следует 28.04. действовать по заранее намеченному плану. Избегайте ссор с коллегами и руководством. Вероятны серьезные перемены в жизни, значительные финансовые поступления. Нужно поберечь энергию, силы и быть осторожнее, чтобы не получить травм.

Весы

Достичь поставленных целей Весам вряд ли удастся. Зато есть вероятность получить выгодные предложения и приобрести полезные предметы и вещи. С недоразумениями в общении с окружающими вы разберетесь, контакты наладите. Откажитесь от вредной пищи.

Скорпион

Добиться желаемых результатов и реализовать давние замыслы Скорпионам 28 апреля удастся. Если испытываете финансовые трудности, найдите дополнительный источник дохода. Вечером устройте встречу с друзьями или романтический ужин с любимым человеком.

Стрелец

Трудолюбие и ответственность помогут Стрельцам получить более высокую должность или перейти на другую, более высоко оплачиваемую, работу. За новые дела не стоит браться. Все поездки, и неожиданные тоже, пройдут успешно. Будьте тактичнее в общении.

Козерог

Из любой запутанной ситуации Козероги найдут выход благодаря умению принимать нестандартные решения. Отправляться в поездки на большие расстояния нежелательно – они утомят. Избегайте чрезмерных трат. В семье воцарится гармония. Поберегите здоровье.

Водолей

Дел у Водолеев 28 апреля окажется чересчур много, и все их нужно завершить. Решить финансовые проблемы и рассчитаться с долгом не получится, но без средств вы не останетесь. Приятными будут новые встречи и знакомства, которые окажут заметное влияние на дальнейшую жизнь.

Рыбы

Непривычные задачи придется выполнять Рыбам. От того, как вы станете действовать, зависит, можно ли ждать повышения. Прежде чем что-то предпринять, как следует обдумайте. Благоприятное время для приобретений – они пригодятся. Найдите время, чтобы отдохнуть.

До этого "Утро.ру" опубликовало гороскоп на май 2021 года от Тамары Глобы. По словам известной астролога, последний месяц весны пройдет в любовных перипетиях и активной работе.       

Полина ДОРОЖКИНА

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