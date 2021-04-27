Приметы на 28 апреля: что нельзя делать в Пудов день

Приметы на 28 апреля: что нельзя делать в Пудов день
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Не положено в эту среду мерить рост – это приведет к бедам

Церковь поминает 28 апреля одного из 70 апостолов  – Пуда. Он был проповедником христианства, за что казнен.

Традиции и обычаи 28 апреля

На Руси эту дату именовали Пудов день. В это время много внимания уделяли пчелам. Пасечники осматривали места, где зимовали эти насекомые.

Девушки, прежде чем дать согласие на предложение руки и сердца, отводили парней к ульям и наблюдали. От того, как отреагируют на женихов пчелы, зависело, быть свадьбе или нет.

Также наши предки следили за этими насекомыми, чтобы определить погоду на ближайшие дни и лето, а также знать, какой урожай ожидать. В церквях молились об исцелении от хронических заболеваний и финансовом достатке. Знахари готовили целебные отвары из почек рябины и калины.

Народные приметы на 28 апреля

  • Солнце чересчур ярко светит, значит, пойдет дождь.
  • Красная заря сулит ветреную погоду.
  • Проникающие сквозь облака лучи солнца предвещают грозу.
  • Мощный ветер разгулялся – к грядущим погожим денькам.
  • Если солнце то сильно греет, то слабо, летом ожидается ненастье.

Что нельзя делать 28 апреля

Есть яйца, снесенные черной курицей, не разрешается: могут заболеть глаза и ухудшиться зрение. Не положено давать деньги в долг – их никогда не вернут. Перетряхивать подушки и матрасы не стоит, а то счастье уйдет из дома.

Работать от зари до зари не следует, иначе навалятся болезни, денежные и другие неприятности, проблемы в личной жизни. Делиться тайнами ни к чему: их тут же выдадут. Нежелательно ломать ветки на рябине: невыносимая зубная боль замучит.

Что можно делать 28 апреля

Следует заменить постельное белье на чистое, тогда отношения с родными и близкими улучшатся и можно познакомиться с интересными людьми. При зубной боли нужно погрызть рябиновую ветку, не срывая ее с дерева, и наступит облегчение.

Ранее "Утро.ру опубликовало календарь народных праздников в мае 2021 года. Они берут начало из глубины веков и все еще отмечаются.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

В школах объявили каникулы на продленные майские праздники

Россияне смогут спокойно отдохнуть всей семьей

Изменения с 1 мая: россиян ждут хорошие и плохие новости

Перемены затронут разные сферы жизни

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей