Не положено в эту среду мерить рост – это приведет к бедам

Церковь поминает 28 апреля одного из 70 апостолов – Пуда. Он был проповедником христианства, за что казнен.

Традиции и обычаи 28 апреля

На Руси эту дату именовали Пудов день. В это время много внимания уделяли пчелам. Пасечники осматривали места, где зимовали эти насекомые.

Девушки, прежде чем дать согласие на предложение руки и сердца, отводили парней к ульям и наблюдали. От того, как отреагируют на женихов пчелы, зависело, быть свадьбе или нет.

Также наши предки следили за этими насекомыми, чтобы определить погоду на ближайшие дни и лето, а также знать, какой урожай ожидать. В церквях молились об исцелении от хронических заболеваний и финансовом достатке. Знахари готовили целебные отвары из почек рябины и калины.

Народные приметы на 28 апреля

Солнце чересчур ярко светит, значит, пойдет дождь.

Красная заря сулит ветреную погоду.

Проникающие сквозь облака лучи солнца предвещают грозу.

Мощный ветер разгулялся – к грядущим погожим денькам.

Если солнце то сильно греет, то слабо, летом ожидается ненастье.

Что нельзя делать 28 апреля

Есть яйца, снесенные черной курицей, не разрешается: могут заболеть глаза и ухудшиться зрение. Не положено давать деньги в долг – их никогда не вернут. Перетряхивать подушки и матрасы не стоит, а то счастье уйдет из дома.

Работать от зари до зари не следует, иначе навалятся болезни, денежные и другие неприятности, проблемы в личной жизни. Делиться тайнами ни к чему: их тут же выдадут. Нежелательно ломать ветки на рябине: невыносимая зубная боль замучит.

Что можно делать 28 апреля

Следует заменить постельное белье на чистое, тогда отношения с родными и близкими улучшатся и можно познакомиться с интересными людьми. При зубной боли нужно погрызть рябиновую ветку, не срывая ее с дерева, и наступит облегчение.

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