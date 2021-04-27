Гороскоп на май для всех знаков зодиака

Гороскоп на май для всех знаков зодиака
Фото: Утро.ру
Прислушайтесь к советам астрологов, чтобы избежать неприятностей

Май готовит для всех знаков зодиака приятные сюрпризы и различные вызовы. Потратьте этот месяц на то, чтобы наконец разобраться с проблемами и трудностями, которые долгое время мешали вам двигаться вперед. Если вам удастся это сделать, тогда уже совсем скоро перед вами будут открыты все двери. 

Овен 

Овны в мае 2021 будут заняты решением финансовых вопросов. Однако лучше все-таки побеспокоиться о вашем доме, семье, иначе разногласий не избежать. Конфликты сейчас точно ни к чему, потому что они могут выбить вас из колеи и стать причиной недомогания. 

Телец

Май – ваш месяц! Тельцы будут будто бы светиться изнутри, а это точно не останется без внимания. Не бойтесь действовать решительно и рисковать. Возможны также улучшения к лучшему в личной жизни.

Близнецы 

Настало время разобраться в себе. В мае представители знака погрузятся в воспоминания, чтобы наконец поставить точку в отношениях с людьми из прошлого. Временами Близнецам будет нелегко, но вы справитесь. А вот с непреднамеренными расходами нужно быть осторожнее. 

Рак 

Ракам нужно обратить внимание на свой круг общения. Со всеми ли вам комфортно общаться? Всем ли вы доверяете? Попытайтесь в мае найти ответы на эти вопросы. Также не стоит забывать о работе. Чем усерднее поработаете, тем лучше для вас. 

Лев

Сосредоточьтесь на своей профессиональной деятельности. Однако проявите мягкость и дипломатичность, чтобы стать успешнее и добиться результатов. Споры в мае точно ни к чему. Сейчас наступает такой период, когда Львам нужно несколько раз подумать, прежде чем сказать. 

Дева

Звезды советуют Девам заняться в мае планированием. Вы будете жаждать перемен, но будет лучше, если у вас будет хоть какой-то план действий. Но не переживайте. Без поддержки Девы в этом месяце точно не останутся. Однако лучше не злоупотреблять чужими советами. 

Весы 

Весам в мае будет очень непросто усидеть на одном месте. Постоянно будет хотеться сорваться в путешествие. Не противьтесь своим желаниям. Возможно, поездка поможет вам не только отдохнуть, но и найти ответы на вопросы, которые уже долгое время не дают вам покоя. 

Скорпион 

Удача в мае на стороне Скорпионов. Ваша жизнь будет наполнена яркими событиями, интересными знакомствами и приятными сюрпризами. Но очень важно не терять голову и помнить о работе. Также не забывайте уделять время семье. 

Стрелец 

Стрельцам придется разрываться между работой и неожиданно вспыхнувшими чувствами. Не волнуйтесь, вы успеете все. Но не забывайте заботиться о своем здоровье, чтобы не допустить выгорания и других недомоганий. 

Козерог 

Любовь, творчество и бизнес – три слова, которые описывают май для Козерогов. Отношения будут складываться как нельзя лучше. Удастся достичь гармонии в семье, деловые партнеры будут прислушиваться к вашим идеям. В конце месяца не исключены приятные знакомства, которые могут перерасти во что-то большее. 

Водолей 

Водолеев затянет быт. Но справиться с рутинными делами поможет поддержка близких. В первой половине месяца просто плывите по течению, наслаждаясь спокойствием, ведь во второй половине мая не исключены приятные потрясения. Особенно это касается любовной сферы. 

Рыбы

Приготовьтесь к крутым изменениям. Не бойтесь, ничего плохого не произойдет, но могут дать о себе знать люди из прошлого, которые перевернут привычный мир Рыб с ног на голову. Также не исключены ссоры с семьей. Проявите терпение. 

Ранее "Утро.ру" делилось гороскопом на май от Тамары Глоба. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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