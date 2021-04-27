Некоторые пойдут по головам, лишь бы добиться желаемого

При жизни Ванга старалась обходить стороной представителей трех знаков зодиака – Скорпионов, Львов и Рыб. Их болгарская провидица считала наиболее опасными. Разберемся, почему.

Как говорила Ванга, эти знаки зодиака способны переворачивать судьбы других. Причем зачастую имеется в виду совсем не позитивный контекст.

Что касается Скорпионов, то они обладают пытливым умом и хорошей интуицией. Эти качества помогают людям, родившимся в период с 24 октября по 22 ноября, избежать многих проблем. Нередко представители этого знака зодиака демонстрируют паранормальные способности. Провидица недолюбливала их потому, что они могли умело скрывать свои помыслы.

Рожденные под знаком Льва отличаются недоверчивостью и ранимостью. При этом они достаточно хитры. У Львов больше всего шансов стать богатыми и успешными. Примечательно, что эти люди не умеют распоряжаться деньгами с умом. Часто они спускают свою зарплату на какие-то ненужные покупки. Кстати, им крайне важно получать внимание и чувствовать признание со стороны. В противном случае они пойдут по головам, лишь бы добиться желаемого, пишет "Пятый канал".

Ванга считала, что Рыбы могут с легкостью заставить окружающих подчиняться им. Манипулировать людьми им помогает сильная энергетика. Если говорить о личностных качествах, Рыбы достаточно настойчивы и мстительны. Они отличаются упрямостью и неспособностью открывать душу кому попало.

Ранее Ванга рассказывала, как привлечь счастье и удачу в дом. Достигнуть гармонии помогут мед, подкова, яблоки, мыло, песочные часы и другие предметы.