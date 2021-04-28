В этот четверг нужно поберечь здоровье

Убывающая Луна 29 апреля перейдет в знак Стрельца. Избежать значительных финансовых потерь можно, стоит всего лишь отказаться от любых вложений денег. Интуиции окажется недостаточно, хорошо бы подключить и логическое мышление. Нужно проявить внимание и заботу по отношению к родным.

Овен

Добиться желаемых результатов в делах Овнам поможет конкретный план. Составив такой, следуйте ему, и удача будет на вашей стороне. Воздержитесь от негативных эмоций. Не стоит устраивать "разбор полетов" с любимым человеком. Отправьтесь на прогулку.

Телец

Много времени придется Тельцам 29 апреля проводить на работе. Нехватка денег будет временной. Спорить, тем более ругаться с родственниками звезды вам не советуют. Усталость и чрезмерное напряжение могут вызвать обострение хронических заболеваний.

Близнецы

Достичь поставленных целей Близнецы сумеют благодаря уму и находчивости. У вас есть реальные шансы получить более высокую зарплату или неожиданную прибыль. Завистливые коллеги способны на интриги и даже мелкие подлости. Избегайте физических нагрузок.

Рак

Быстро перестраиваться и действовать 29.04.2021 придется Ракам. Не исключены трудности, которые нужно преодолевать сразу. Контролируйте эмоции при общении с коллегами, друзьями и близкими. Берегите нервы и силы. Уделите время личной жизни.

Лев

Работоспособность и ответственность Львов оценят по достоинству. Не волнуйтесь из-за трат: вскоре вас ожидают значительные финансовые поступления. Устройте встречу с давними приятелями. Вечером не исключены романтические знакомства и приключения.

Дева

При выполнении серьезных задач Девам 29.04. надо сосредоточиться. Обдумайте каждую мелочь – и действуйте. Есть вероятность премии, причем внушительной, за командировку. Отношения с близкими сложатся превосходно. Личные проблемы обязательно разрешатся.

Весы

Работу Весам хорошо бы разделить с коллегами. Чтобы не остаться на мели, откажитесь от покупок дорогих вещей. Для укрепления семьи нужно пойти на компромисс. Отправляйтесь за город, на природу, устройте пикник, активно отдохните, старайтесь не простудиться.

Скорпион

С привычной деятельностью Скорпионы 29 апреля могут распрощаться. Есть вероятность найти новую работу или открыть собственное дело. Можно исполнить давние желания. Не исключено, что вам поступят интересные предложения. Уделите время восстановлению сил.

Стрелец

Благодаря четкой организации и верной расстановке приоритетов Стрельцам удастся завершить дела и разобраться с давними проблемами. Чтобы помочь близким и решить проблемы в семье, надо отложить развлечения и поездки. Новый роман сойдет на нет.

Козерог

Воплотить задуманное у Козерогов не получится из-за козней недоброжелателей и чрезмерной доверчивости. Не спешите принимать важные решения. Избегайте споров. В личной жизни перемен не ожидается. Поддержите ослабленное здоровье.

Водолей

Поддержка авторитетных людей поможет Водолеям реализовать 29 апреля многие замыслы. Неожиданно у вас появится хороший доход. Можно купить дорогую одежду или аксессуар. Воздержитесь от применения бытовой техники, чтобы не получить удар током.

Рыбы

Со всеми задачами Рыбы справятся без помощи других, используя только собственный накопленный опыт и полученные недавно знания. Вам откроются новые возможности. Семейным хорошо бы уехать на базу отдыха или курорт. Холостые могут влюбиться с первого взгляда.

До этого "Утро.ру" опубликовало гороскоп на наделю – с 26 апреля по 2 мая. В течение этих семи дней нужно будет постараться, чтобы все задуманное осуществилось.

