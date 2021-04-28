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Верующие 29 апреля 2021 года отмечают Великий четверг. Также особо чтут святую Ирину (Арину). Она и ее сестры проповедовали христианство, за что были казнены язычниками.
Традиции и
обычаи 29 апреля
В этом году на эту дату приходится Великий или Чистый четверг. В это время принято все в доме почистить, вымыть, постирать.
Наши предки называли 29 апреля днем Ирины Рассадницы. Это было время, когда занимались садовыми и огородными работами – сажали овощи, белили деревья.
Народные
приметы на 29 апреля
Что нельзя делать 29 апреля
1. Запрещено брать, а также давать вещи и деньги взаймы.
2. Не следует веселиться и петь.
3. Сердиться и обижаться не разрешается.
4. Завидовать и вынашивать дурные мысли не годится.
5. Не положено оставлять грязными посуду и белье.
6. До уборки в доме красить яйца и печь куличи к Пасхе не стоит.
7. Не рекомендуется употреблять спиртное.
8. Ругаться, оскорблять, грубить, клеветать и завидовать ни к чему.
9. Гадать тоже не позволено.
Что можно делать 29 апреля
1. Нужно обязательно навести порядок – стереть пыль даже в самых укромных местах, тщательно вымыть окна и пол.
2. Положено искупаться и причесаться.
3. Следует заменить постельное белье, одежду и постирать все, что использовалось и надевалось.
4. После этого надо готовить главные пасхальные угощения.
5. Также положено сажать рассаду овощей – капусты, помидоров, огурцов и других.
6. Желательно побелить деревья в саду.
Ранее "Утро.ру рассказало, как провести Великий четверг. У этого дня есть свои традиции и ритуалы.
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