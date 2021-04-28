Оставлять грязными посуду и белье в этот день запрещено

Верующие 29 апреля 2021 года отмечают Великий четверг. Также особо чтут святую Ирину (Арину). Она и ее сестры проповедовали христианство, за что были казнены язычниками.

Традиции и обычаи 29 апреля

В этом году на эту дату приходится Великий или Чистый четверг. В это время принято все в доме почистить, вымыть, постирать.

Наши предки называли 29 апреля днем Ирины Рассадницы. Это было время, когда занимались садовыми и огородными работами – сажали овощи, белили деревья.

Народные приметы на 29 апреля

Если вода в озерах и реках чересчур холодная, или пошел сильный дождь, лето будет солнечным и жарким.

Грозовые облака сулят изменчивую погоду в ближайшие несколько дней.

Замерзшая в оврагах вода предвещает неурожай.

Лед на берегах только начал таять, значит, летом ожидается ненастье.

Засилье жуков с пластичными усиками – к сильной засухе.

Что нельзя делать 29 апреля

1. Запрещено брать, а также давать вещи и деньги взаймы.

2. Не следует веселиться и петь.

3. Сердиться и обижаться не разрешается.

4. Завидовать и вынашивать дурные мысли не годится.

5. Не положено оставлять грязными посуду и белье.

6. До уборки в доме красить яйца и печь куличи к Пасхе не стоит.

7. Не рекомендуется употреблять спиртное.

8. Ругаться, оскорблять, грубить, клеветать и завидовать ни к чему.

9. Гадать тоже не позволено.

Что можно делать 29 апреля

1. Нужно обязательно навести порядок – стереть пыль даже в самых укромных местах, тщательно вымыть окна и пол.

2. Положено искупаться и причесаться.

3. Следует заменить постельное белье, одежду и постирать все, что использовалось и надевалось.

4. После этого надо готовить главные пасхальные угощения.

5. Также положено сажать рассаду овощей – капусты, помидоров, огурцов и других.

6. Желательно побелить деревья в саду.

Ранее "Утро.ру рассказало, как провести Великий четверг. У этого дня есть свои традиции и ритуалы.

