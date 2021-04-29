Настойчивым, старательным и терпеливым повезет в эту пятницу

Убывающая Луна 30 апреля задержится в Стрельце. День обещает много хорошего, но торопиться не следует. Многим удастся познакомиться с интересными людьми и улучшить финансовое благосостояние. От горячих споров надо воздержаться.

Овен

На работе Овнам желательно навести порядок в документах. Не спешите подписывать договора и заключать сделки, касающиеся финансов. Не исключены заманчивые предложения, добрые вести и приятные сюрпризы. Случайная встреча перерастет в роман.

Телец

Успех обеспечен Тельцам, если они сосредоточатся на важных задачах и выполнят их в срок. Бытовые проблемы угрожают семейной идиллии. У одиноких есть вероятность в ближайшее время найти спутника жизни. Избегайте чрезмерных физических нагрузок.

Близнецы

В любых делах Близнецам следует разумно оценивать свои силы. От приобретений нужно отказаться. Есть шанс познакомиться с человеком, который станет любимым. Выполнять сложные спортивные упражнения не стоит – можете серьезно травмироваться.

Рак

Успешно решить все задачи и получить прибыль в этот день Раки сумеют. Возможно получение денег и подарков. Удачными окажутся покупки. Помогите близкому человеку – ему это необходимо. Не уезжайте далеко, стойте подальше от огня. Вечером прогуляйтесь.

Лев

Получить желаемые результаты Львам удастся. Есть вероятность новых знакомств, которые очень скоро пригодятся. Командировка повлияет на карьеру и личную жизнь. Будьте осторожнее в обращении со сложными инструментами и за рулем. Поберегите энергию.

Дева

Правильно распределив силы, активные Девы достигнут намеченных целей. Однако велик риск финансовых потерь, надо принять меры, чтобы уменьшить их. Прежде чем решать, обдумайте все. С семейными проблемами поможет разобраться один родственник.

Весы

Благодаря необычному подходу и верной расстановке приоритетов Весы справятся со многими делами. Следуя подсказкам интуиции, вы не допустите ошибок. Материальное состояние укрепится. Хорошо бы обдумать планы на будущее. Откажитесь от больших приобретений.

Скорпион

Трудолюбие и настойчивость поможет Скорпионам добиться успехов и повысить авторитет на работе. Семейным нужно воздержаться от проявления негативных эмоций, чтобы избежать конфликтов со второй половинкой. Одиноких порадует романтическое свидание.

Стрелец

Напряженный и ответственный день потребует от Стрельцов больших усилий. Однако фортуна отнесется к вам благосклонно: все получится. Не вступайте в споры и не покупайте лишнее. Также не следует забывать о личной жизни – уделите внимание любимому человеку.

Козерог

При выполнении важных задач Козерогам надо сосредоточиться, чтобы избежать досадных промахов. Бытовых и финансовых проблем в этот день не предвидится. Неожиданно получив большую сумму денег, отправьте их в копилку. Вечером устройте романтический ужин.

Водолей

Работа захватит Водолеев с головой. За ее успешное и своевременное выполнение вас ждет хорошая награда. Наступило время для отдыха и восстановления сил. Домашние дела можно отложить, желательно взять отпуск и отправиться в путешествие.

Рыбы

Заниматься построением карьеры Рыбам в этот день не стоит. Навестите родных и близких. Внутреннее чутье поспособствует увеличению доходов и удачным покупкам. С бытовыми заботами вы справитесь без особого труда. Звезды советуют поберечь здоровье.

На днях стало известно, что готовят звезды в последнем месяце весны каждому знаку зодиака. Об этом – в астрологическом прогнозе на май 2021 года.

