Не годится в этот день стирать, шить, убирать, сажать овощи

У православных 30 апреля 2021 года наступает Страстная пятница. Это день казни Иисуса Христа, для верующих время глубокой печали.

Также особо чтут святого Зосиму. Он был игуменом на Соловках, считается чудотворцем, благодаря которому на Руси появились пчелы и стало распространяться пчеловодство.

Традиции и обычаи 30 апреля

На эту дату в 2021 году выпала Страстная пятница. На Руси в такой день положено было готовить праздничный стол к Пасхе. Женщины красили яйца и пекли куличи.

Еще в такой день ходили на службы в церкви. Оттуда приносили 12 горящих свечей – верили, что, когда они догорят, дом очистится от негатива.

Кроме того, этот день величали Зосимой Пчельником. Считалось, что надо ульи с пчелами вынуть из омшаника и расставить на пасеке. Также в это время сеяли морковь и свеклу.

Народные приметы на 30 апреля

Игры грачей предвещают хорошую погоду.

Ранним утром идет дождь – к ясному дню.

Если по небу плывут грозовые тучи, погода изменится.

Прозрачные облака сулят мощный ветер.

Дождь идет в течение суток, значит, лето ожидается жаркое.

Погода в этот день задержится до конца весны.

Что нельзя делать 30 апреля

Работать в огороде и саду не положено. Заниматься домашними делами – уборкой, стиркой, рукоделием – не следует. Веселиться, праздновать, пить спиртное не годится. Интимная жизнь под запретом.

Надевать новые вещи не рекомендуется. Рассказывать, что приснилось, не стоит. Поминки в этот день тоже нежелательны. Не позволено много есть. Вечером не разрешено печь или покупать хлеб. Ни к чему разглядывать свое отражение в зеркале или воде.

Что можно делать 30 апреля

Позволяется готовить угощения к столу на Пасху, красить яйца и печь куличи. Следует помогать близким.

Ранее "Утро.ру" публиковало календарь церковных праздников в мае 2021 года. В последнем весеннем месяце два главных православных торжества и четыре больших.

