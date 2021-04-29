Специалист пояснил, кому звезды сулят неудачу в предстоящий месяц

Некоторым представителям зодиакального круга вскоре не посчастливится столкнуться с огромными проблемами в последний месяц уходящего весеннего сезона. Однако звезды позволяют обойти ожидаемые неприятности стороной, рассказал российский астролог Павел Глоба.

Телец

Астролог советует тем, кто родился под этим знаком, проконтролировать свои взаимоотношения с окружающим миром. Имеется риск поддаться на манипуляционные действия со стороны недоброжелателей и стать их жертвой без осознания того, что происходит на самом деле. По словам Глобы, необходимо на время отказаться от новых знакомств и оставаться в пределах своего города.

В это время лучше всего уединиться, поработать в удовольствие и забыться в домашних хлопотах. Проявляйте внимательность в отношениях с людьми. Откажитесь пока от важных дел. Уделите время семье.

Близнецы

Не исключено, что кто-то столкнется с проблемами из-за подорванного здоровья. Глоба рекомендует отказаться от тяжелых подработок, а также занятий спортом. Итогом таких действий может стать серьезное переутомление.

В мае Близнецам рекомендуется приступить к новому делу, отвлечься на дела любовные и уйти с головой в поиск новых отношений. Постарайтесь проще относиться как к себе, так и к людям, не реагировать болезненно на критику.

Рак

Не исключена встреча с неприятными личностями и теми, кто давно точит на вас зуб. Поищите компромиссы, стараясь не вовлекать себя в конфликт.

Время для свободного финансового плавания. Не бойтесь брать инициативу в свои руки – вкладывайтесь в себя и ищите свою любовь.

Дева

Особую осторожность Девам рекомендуется проявлять в конце месяца. Сохраняйте бдительность в отношениях с людьми. Не воспринимайте критику в штыки, не обижайтесь там, где замечание сделано справедливо. Прислушайтесь к советам близких, передает Magistika.