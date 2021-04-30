В эту субботу нужно контролировать свои эмоции

Убывающая Луна 1 мая переберется в знак Козерога. Многим придется разбираться с рабочими и личными проблемами. Надо избегать споров. Вечером желательно отдохнуть и расслабиться.

Овен

Со всеми делами Овны разберутся раньше. Не исключено получение значительной суммы денег, часть которых можно потратить на давно желаемое. Поделитесь планами с близкими, они поддержат. Хорошие воспоминания оставят поездки. Устройте встречу с друзьями.

Телец

Для воплощения давних задумок Тельцам 01.05.2021 подойдет. Расходы нежелательны, важно сэкономить на необходимое. Контролируйте эмоции, тогда в семье поселятся мир и покой. Случайное знакомство не получит продолжения, это не ваш человек.

Близнецы

Преодолевая трудности и преграды, Близнецы достигнут целей. Откажитесь от походов по магазинам, иначе окажетесь на мели. Дома неплохо бы сделать ремонт или хотя бы перестановку мебели. Будьте осторожны в словах и делах, чтобы не обидеть любимого человека.

Рак

Выбрав занятие по душе, Раки останутся 01.05. довольны. Полезными будут полученные в этот день знания. С финансами помогут разобраться влиятельные знакомые. В семейных и романтических отношениях может произойти разлад. Проведите выходной в кругу верных друзей.

Лев

Разные задачи, даже необычные, Львы выполнят. Вы можете получить заманчивые предложения. Удачными окажутся приобретения. Есть вероятность посетить интересные места. Смело принимайте приглашения и отправляйтесь в гости или на вечеринки.

Дева

С важными делами Девам придется справляться в одиночку. Не торопитесь принимать серьезных решений, чтобы не допустить ошибок. Доверять малознакомым людям не стоит. Отправляйтесь в путешествия: вас ждут новые впечатления, знакомства, а то и любовь.

Весы

Потрудиться придется Весам 1 мая. Рабочие командировки отнимут время и утомят. Воздержитесь от покупок дорогих и не слишком нужных вещей. Отдохните с семьей дома или за городом – на пикнике или на даче. Побывайте вместе на концерте, сходите в театр, кино.

Скорпион

Завершить часть начатого Скорпионам не удастся. Зато получится разобраться не только со своими проблемами, но и помочь другим – одних помирить, другим дать совет, который пригодится. Не исключен приход гостей. Общение будет приятным и надолго запомнится.

Стрелец

Добиться результатов лучше желаемых Стрельцам вполне по силам. Не разочаруют поездки. Вложения принесут значительную прибыль. Удовольствие доставит поход по магазинам – вы купите хорошую одежду и полезные вкусности. Можно устроить посиделки с близкими.

Козерог

Полезным окажется новое знакомство Козерогов – появится реальный шанс сделать хорошую карьеру. Финансовых трудностей 1 мая не ожидается, можно смело приобретать вещи и предметы в дом. Не отказывайтесь от приглашения в романтическое путешествие.

Водолей

Благодаря активности Водолеи сумеют укрепить свой авторитет. Есть вероятность получения денег и подарков. Проявите заботу в отношениях с любимыми, будьте внимательнее и нежнее. Хорошо также на время уединиться и расслабиться. Берегите здоровье.

Рыбы

Оптимистичное настроение и энергия помогут Рыбам 1 мая в любых делах. Проблем с финансами не ожидается. Вы легко сделаете все, что нужно по дому. Не исключены встречи и поездки. Одиноким лучше провести время в новой компании, где появится хороший собеседник.

До этого "Утро.ру" писало о недостатках, характерных для каждого знака зодиака. Судьбу человека еще во время его рождения предопределяют звезды.

