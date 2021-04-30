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В нынешнем году на 1 мая приходится Великая или Страстная суббота. В этот день Иисуса сняли с креста и положили в гроб. Церковь также поминает святого Косму. Он был исповедником и епископом Халкидонским.
Традиции и
обычаи 1 мая
В Великую субботу на Руси завершали подготовку к Светлому Христову Воскресенью – Пасхе. В этот день верующие продолжают соблюдать пост, а ночью идут на службу в церкви, собрав в корзину продукты для освящения.
Наши предки не спали всю ночь. Они верили, что это принесет удачу, богатый урожай, благополучие в семье.
Не позволено есть пасхальные блюда и то, что приготовили к Христову Воскресенью. Наводить порядок в доме и выносить мусор не разрешается. Рубить дрова и заниматься строительством не следует.
Запрещено стирать, гладить, шить, вязать и вышивать. Работать в саду и огороде не полагается. Также не стоит рыбачить и охотиться. Не годится праздновать, развлекаться и веселиться.
Спорить, ругаться, произносить грубые и бранные слова не рекомендуется. Ни к чему смеяться и шуметь. Мыться и стричься не позволяется. Поминать мертвых не разрешено.
В Великую субботу нужно простить всех и извиниться перед теми, кого обидели. Также следует помочь нуждающимся и бедным. Надо есть только хлеб, сырые овощи и фрукты, пить только воду.
Ранее "Утро.ру" назвало приметы на Пасху. Если им следовать, можно приумножить достаток, укрепить здоровье и привлечь удачу и счастье в дом.
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