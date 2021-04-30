Развлекаться, праздновать и веселиться не положено

В нынешнем году на 1 мая приходится Великая или Страстная суббота. В этот день Иисуса сняли с креста и положили в гроб. Церковь также поминает святого Косму. Он был исповедником и епископом Халкидонским.

Традиции и обычаи 1 мая

В Великую субботу на Руси завершали подготовку к Светлому Христову Воскресенью – Пасхе. В этот день верующие продолжают соблюдать пост, а ночью идут на службу в церкви, собрав в корзину продукты для освящения.

Наши предки не спали всю ночь. Они верили, что это принесет удачу, богатый урожай, благополучие в семье.

Народные приметы на 1 мая

Кукушка долго голос подает, гуси в воде плещутся – к теплу.

Быстро бегут по небу облака, значит, дождя не ожидается.

Если солнечный день, с июня по август будет сухо и ясно.

Непогода в Великую субботу – к пасмурному и холодному лету.

Погода в тот день повторится всю вторую половину мая.

Холод и дождь сулят богатый урожай зерна.

На закате солнце золотое, и ветра нет, значит, хорошая погода установится.

Что нельзя делать 1 мая

Не позволено есть пасхальные блюда и то, что приготовили к Христову Воскресенью. Наводить порядок в доме и выносить мусор не разрешается. Рубить дрова и заниматься строительством не следует.

Запрещено стирать, гладить, шить, вязать и вышивать. Работать в саду и огороде не полагается. Также не стоит рыбачить и охотиться. Не годится праздновать, развлекаться и веселиться.

Спорить, ругаться, произносить грубые и бранные слова не рекомендуется. Ни к чему смеяться и шуметь. Мыться и стричься не позволяется. Поминать мертвых не разрешено.

Что можно делать 1 мая

В Великую субботу нужно простить всех и извиниться перед теми, кого обидели. Также следует помочь нуждающимся и бедным. Надо есть только хлеб, сырые овощи и фрукты, пить только воду.

Ранее "Утро.ру" назвало приметы на Пасху. Если им следовать, можно приумножить достаток, укрепить здоровье и привлечь удачу и счастье в дом.

