В некоторые периоды будет непросто

Если верить звездам, май будет не слишком простым. Некоторым знакам зодиака придется потрудиться, чтобы достичь своих целей. Однако советы Василисы Володиной помогут правильно распределить силы и не тратить слишком много энергии впустую.

Телец

Представителям этого знака в мае нужно внимательнее относиться к финансам. Звезды говорят, что денежный вопрос для Тельцов будет стоять особенно остро. Но вы можете легче отнестись к этой ситуации, избегать значительных трат. Также подумайте наконец о себе. Может, плечо должны подставить вам, а не вы?

Рак

Ракам предстоит уйти в себя. Ваша работоспособность и боевой настрой никуда не исчезнут, но вот найти общий язык с родными будет сложнее. Представителям знака нужно потратить май на то, чтобы наконец поставить точку в старых проектах и вступить в лето свободными людьми.

Дева

В мае вам постоянно будет казаться, что жизнь наконец налаживается. Но именно в этот момент многое будет рушиться. И такие "качели" будут постоянно. Также внимательнее относитесь к окружению. Возможно, кто-то хочет обвести вас вокруг пальца.

Скорпион

Ваши планы могут быть нарушены. Особенно в начале месяца. Но не переживайте, потому что представителям знака удастся найти выход даже из самых сложных ситуаций. Во второй половине мая позвольте себе отдохнуть, но слишком расслабляться не стоит, потому что в конце месяца могут дать о себе знать финансовые проблемы.

Водолей

Водолеям нужно активнее решать свои проблемы в первой половине месяца. В это время Водолеи способны выдержать двойные нагрузки. Затем представители знака почувствуют упадок сил. Это заставит пересмотреть свои планы и стратегии.

Рыбы

Рыбам тоже придется пересмотреть свое отношение к жизни. Возможно, пора свернуть с проторенной дорожки, чтобы наконец найти то, что вы действительно ищите. Если решитесь на этот шаг, жизнь порадует вас приятными сюрпризами.

Ранее "Утро.ру" делилось гороскопом на май для всех знаков зодиака.