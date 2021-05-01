Православные отмечают главный христианский праздник

В 2021 году Светлое Христово Воскресение приходится на 2 мая.



Что нельзя делать на Пасху

В этот светлый день не стоит браниться и ссориться. Плохие мысли и зависть тоже нужно прогонять – это считается плохой приметой. 2 мая желательно встретить в хорошем настроении.

Чтобы привлечь удачу и благополучие, проявите в этот день щедрость, не отказывайте никому в помощи.

Что можно делать 2 мая

Традиционно в светлый праздник Пасхи верующие устраивают праздничные застолья, собирают всю семью. Обязательно обмениваются куличами и пасхами, которые освятили в церкви в субботу, а также крашеными яйцами.

Приметы на Пасху

В этот день наши предки определяли погоду на оставшуюся весну. Узнать можно было, и какими будут лето и осень. Если льет дождь, жди такой же сырой погоды и весь май.

Солнечная погода сулит жаркое лето и хороший урожай.

Гроза на Пасху предвещает хорошую, теплую осень без затяжных дождей.

Существует и пасхальная примета, связанная с церковным колоколом. Если в этот день позвонить в него, то весь год хвори будут обходить стороной.