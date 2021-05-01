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В 2021 году Светлое Христово Воскресение
приходится на 2 мая.
Традиционно в светлый праздник Пасхи верующие устраивают праздничные застолья, собирают всю семью. Обязательно обмениваются куличами и пасхами, которые освятили в церкви в субботу, а также крашеными яйцами.
В этот день наши предки определяли погоду на оставшуюся весну. Узнать можно было, и какими будут лето и осень. Если льет дождь, жди такой же сырой погоды и весь май.
Солнечная погода сулит жаркое лето и хороший урожай.
Гроза на Пасху предвещает хорошую, теплую осень без затяжных дождей.
Существует и пасхальная примета, связанная с церковным колоколом. Если в этот день позвонить в него, то весь год хвори будут обходить стороной.
Новое решение Вашингтона устанавливает барьер для культурных, экономических, студенческих и прочих связей между странами
Перемены затронут разные сферы жизни