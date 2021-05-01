Экс-участница популярного шоу отметила, что пришло время действовать

Экстрасенс Николь Кузнецова рассказала, что для россиян готовит последний месяц весны. Для многих май станет самым насыщенным на разнообразные события периодом.

По словам белого мага, пришла пора проявлять инициативу. Важно акцентировать внимание на собственном будущем, чтобы в конце концов понять, каким путем идти к своим целям.

На первый план выйдет решение старых задач. Новые планы временно останутся в стороне, передает РИА ФАН.

Финалистка "Битвы экстрасенсов" отметила – у многих появится шанс разобраться в личной жизни и рабочих моментах. Может внезапно прийти осознание, что находящийся в вашем окружении человек, к которому вы ранее даже не присматривались, является самым подходящим вариантом для построения любовных отношений.

Кроме того, людям придется определиться, какой стратегии заработка следовать.

"Кто-то остановится на скромной, но стабильной работе, кто-то рискнет в погоне за солидным кушем", – заявила Кузнецова.

Николь добавила, что не для всех май станет благоприятным периодом. Если не предпринять каких-либо действий, нацеленных на решение проблемных ситуаций, то положение только ухудшится. Нужно сделать шаг навстречу переменам, в противном случае "лето похоронит последние надежды".

Кстати, многие столкнутся с непониманием со стороны близких. Родные могут думать, что вы переоцениваете собственные силы. Однако не стоит опускать рук и бросать начатые дела. Прислушивайтесь к своему сердцу и смело идите к поставленным целям. Удача обязательно улыбнется активным и целеустремленным людям.

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