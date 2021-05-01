Звезды подскажут, как добиться успехов в воскресенье

2 мая многим знакам зодиака следует быть осторожными, чтобы не разругаться с окружающими. Обострятся ранимость и чувствительность, из-за чего все сказанное будет принято близко к сердцу. Важно держать эмоции под контролем, чтобы не испортить впечатлений от дня.

Овен

Сегодня некоторые будут специально выводить Овнов из душевного равновесия. Придется приложить немало усилий, чтобы проигнорировать подобные выпады. Ближе ко второй половине дня напряжение спадет, и вы сможете насладиться вечером в приятной компании.

Телец

Тельцы добьются успехов в делах только в том случае, если будут полагаться исключительно на собственные силы. 2 мая возможны ссоры с друзьями и близкими. Вместо выяснения отношений лучше займитесь изучением чего-то нового. Сегодня информация будет усваиваться крайне легко.

Близнецы

Близнецов ждет благоприятный день. У вас могут появиться новые увлечения. Не упустите шанса взяться за реализацию задуманного – звезды не предвещают никаких трудностей на пути. Вполне вероятно, что вы встретите людей, которые поделятся своим ценным опытом.

Рак

2 мая – достаточно напряженный день для Раков. Не стоит доверяться малознакомым людям. Они вполне могут обмануть или использовать вас. Перед тем, как принять окончательное решение, обязательно взвесьте все "ЗА" и "ПРОТИВ".

Лев

Львам следует уделить время решению рабочих вопросов. Важные переговоры будут проходить успешно. Вы будете с легкостью угадывать настроение других, тем самым пресекая неудобные ситуации. Не бойтесь браться за новые дела – удача вам обязательно улыбнется.

Дева

Сегодня Девы будут достаточно рассеянными. Чтобы не совершить ошибок, постарайтесь сконцентрироваться на делах. Не стоит экспериментировать – в этот день желание попробовать что-то новое вряд ли принесет нужный результат.

Весы

Главная изюминка Весов – это изобретательность. Именно это качество поможет вам добиться больших успехов 2 мая. Но не стоит забывать про отдых. Вторая половина дня отлично подходит для встреч с друзьями и близкими.

Скорпион

Скорпионам нежелательно тратить время впустую. День сложится хорошо, если вы возьметесь за дела с самого утра. Избегайте конфликтов с окружающими. Выяснения отношений отвлекут вас от чего-то более важного и нужного.

Стрелец

Звезды обещают Стрельцам приятные сюрпризы и неожиданные события. Смело возвращайтесь к старым планам – вы сможете успешно их осуществить. Возможны встречи с теми, чьего присутствия вам сильно не достает.

Козерог

День отлично подходит для налаживания контактов с окружающими. В воскресенье Козероги будут быстро находить общий язык с людьми, при этом показывая свои лучшие качества. Даже обсуждение сложных тем покажется вам приятным.

Водолей

Сегодня Водолеи как никогда рискуют стать заложниками эмоций. Не принимайте важные решения "наобум", иначе вы можете пожалеть об этом в будущем. И не тратьте деньги впустую – покупки лучше отложить на более благоприятный период.

Рыбы

2 мая у Рыб появится возможность разобраться во многих проблемных ситуациях. Ни одна важная деталь не ускользнет от вас. Постарайтесь наладить отношения с теми людьми, которые в будущем могут стать полезными.

Ранее "Утро.ру" опубликовало гороскоп на май для всех знаков зодиака.