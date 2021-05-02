Гороскоп на 3 мая 2021 года

Гороскоп на 3 мая 2021 года
Звезды помогут избежать ошибок и конфликтов

В понедельник, 3 мая, важно не упустить момент. Будьте готовы действовать, чтобы не потерять свой шанс изменить жизнь к лучшему. Не позволяйте себе грустить, иначе можете пропустить что-то важное.

Овен 

Посвятите день творчеству. Это поможет поднять настроение и обязательно будет оценено. Также 3 мая 2021 обратите внимание на ваше здоровье. Овнам лучше воздержаться от тяжелой пищи. 

Телец 

Звезды рекомендуют Тельцам 03.05 попробовать что-то новое. Даже какое-то незначительное событие может повлиять на вашу привычную жизнь. Вполне возможно, что вы получите новости из прошлого. 

Близнецы 

С никакими серьезными проблемами Близнецы не столкнутся, но не стоит терять бдительность и рассчитывать на абсолютный успех. Также день обещает заключение выгодных сделок или карьерный взлет. 

Рак 

Будьте готовы к неожиданностям. Но не стоит сразу настраивать себя на худшее. Сейчас Ракам лучше не омрачать свою жизнь негативными эмоциями, а думать только о хорошем. И, вполне возможно, что мечты станут реальностью. 

Лев 

3 мая Львы будут способны договориться с кем угодно. Используйте это, чтобы добиться успеха. Также можно будет укрепить свое положение в обществе. Будьте открыты и дружелюбны, общайтесь с окружающими, заводите новые знакомства: все будет к лучшему.

Дева

Не сидите дома. 3 мая – отличный день для приятных встреч с друзьями и душевных разговоров. Также Девам можно навестить родных. По возможности исключите деловые поездки и встречи, поскольку сейчас не самое подходящее для этого время. 

Весы 

Весы почувствуют себя привлекательнее. Об этом будет повышенное внимание со стороны противоположного пола. Не упускайте момент: сходите в театр, в гости или просто прогуляйтесь. И не цепляйтесь за свое прошлое, поскольку ответов на волнующие вопросы вы там вряд ли найдете. 

Скорпион 

3 мая для Скорпионов обещает быть насыщенным. Скорее всего, вам предстоят неожиданные встречи и сюрпризы. Будьте собой: больше улыбайтесь и говорите искренне, иначе сможете стать объектом зависти и интриг. 

Стрелец 

Настало время пересмотреть свои взгляды на жизнь. Возможно, Стрельцы недооценивают себя. Взгляните на себя трезвым взглядом и поймите, что все не так, как вы думаете. Если вы находитесь на распутье и не знаете, как правильно действовать, доверьтесь интуиции. 

Козерог 

03.05.2021 хорош для налаживания полезных связей. Звезды рекомендуют Козерогам твердо придерживаться намеченной линии, но в то же время проявлять такт. Секрет успеха прост: сдержанность в сочетании с доброжелательностью. Если сумеете совладать с эмоциями, перед вами откроются многие двери. 

Водолей

Водолеи окажутся в центре внимания и будут буквально купаться в комплиментах. Забудьте на время о заботах и проблемах и насладитесь этим. Если не хватает ярких впечатлений, прислушайтесь к себе и сделайте то, о чем давно мечтали. 

Рыбы

Постарайтесь 03.05 улучшить отношения с окружающими вас людьми. Рыбам не нужно избегать общения, наоборот, стоит проявить инициативу и, например, пригласить друзей в гости. Это поможет расслабиться и отдохнуть. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, каким знакам зодиака нужно быть осторожнее в мае. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Как во времена холодной войны: США и Россия скоро перейдут к выездным визам - эксперт

Новое решение Вашингтона устанавливает барьер для культурных, экономических, студенческих и прочих связей между странами

Изменения с 1 мая: россиян ждут хорошие и плохие новости

Перемены затронут разные сферы жизни

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей