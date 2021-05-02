В этот день стоит отложить стирку постельного белья

Православная церковь чтит 3 мая преподобного Федора Трихина. В народе эту дату называли днем Федора Власяничника.

Что нельзя делать 3 мая

1. На Руси верили, что в это время просыпается Водяной. Поэтому наши предки отказывались от стирки белья, чтобы не навлечь на себя беду.

2. Не стоит поливать комнатные растения – к безденежью.

3. Трем женщинам нельзя обедать за одним столом в этот день. Лучше поесть по отдельности. Иначе ссоры не избежать.

4. В эту дату старались не давать кошкам спать рядом с детьми, чтобы животные не отбирали силы малышей.

5. Не рекомендуется надевать одежду наизнанку. Если это произошло, необходимо походить по вещи, чтобы защититься от ненастий.

Что можно делать 3 мая

В эту дату хорошо работать на огороде – сажать огурцы, фасоль, тыкву.

Также стоит сходить на кладбище, чтобы почтить память умерших близких. Для той же цели накрывали пышный стол.

Приметы и суеверия на 3 мая

1. Если лед на водоемах не растаял, то хорошего улова рыбы не будет.

2. Гроза в этот день предвещает хороший урожай.

3. Появившиеся комары и зацветшая мать-и-мачеха – к скорому теплу.

4. Если ночью нет облаков, скоро будут заморозки.

5. Проливной дождь говорит о грядущем аномальном лете.

Традиции и обычаи 3 мая

На Руси в эту дату следили за воронами. Если птица садилась на крышу дома, то его жителей ждала беда.

Наши предки ходили на водоемы и приносили Водяному мед, чтобы его задобрить.

В этот день молились преподобному Федору и просили защитить от болезней.

Ранее "Утро.ру" делилось церковными праздниками на май.