Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на семь дней

Начало мая обещает быть суровым. Чтобы достойно пережить все трудности, подкидываемые жизнью, придется постараться и потратить чуть больше времени, чем обычно. Но тех, кто не отступит, звезды вознаградят.

Овен

Астрологи советуют Овнам на этой неделе взять паузу в делах и отдохнуть. Отвлекитесь от работы, иначе не исключено эмоциональное выгорание.

Телец

Тельцам с 3 по 9 мая нужно наконец заняться собой. В последнее время вы заботились исключительно об окружающих. Займитесь тем, что приносит радость вам.

Близнецы

Вам звезды сулят благоприятную неделю. Но при условии, что вы будете говорим близким то, что у вас на уме. Выражайте свои чувства и желания, и тогда можно будет избежать ссор.

Рак

Представителей знака ждет успех на работе. Раки смогу как никогда проявить свои лучшие качества. Не сомневайтесь в себе.

Лев

Львов в период с 3 по 9 мая ждет море впечатлений и приятных событий. Наконец-то черная полоса в вашей жизни закончилась.

Дева

Астрологи рекомендуют Дева как можно меньше времени проводить в одиночестве. Почаще выбирайтесь на прогулки и общество, чтобы не загрустить.

Весы

Весам не стоит тратить время в эти семь дней на пустяки. Займитесь тем, что требует много времени и труда. Результат вас порадует.

Скорпион

Бытовых вопросов вам не избежать. В этот период Скорпионы могут начинать ремонт или делать крупные покупки. О больших тратах вы точно не пожалеете.

Стрелец

Стрельцам полезно будет заняться своим эмоциональным состоянием. Попробуйте медитацию или занимайтесь по вечерам тем, что вас успокаивает.

Козерог

Займитесь здоровьем. У Козерогов есть шанс влиться в спортивную колею – главное начать хотя бы с малого.

Водолей

Представителей знака ожидают благоприятные семь дней. Водолеи наконец смогут заняться тем, что им по душе. Не упустите возможность отдохнуть.

Рыбы

Рыбам захочется уединения в этот период. А вот вашим близким, наоборот, – вашего внимания. Не отказывайте окружающим в вашем обществе – им сейчас как никогда не хватает вашей поддержки.

Ранее "Утро.ру" делилось прогнозом Василисы Володиной на май. Астролог из "Давай поженимся!" рассказала, какие знаки ждут трудности в этом месяце.