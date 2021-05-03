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4 мая в народе прозвали Прокловым днем. Наши предки в этот
день прогоняли нечисть и гадали о погоде летом на цветущей черемухе.
Суеверные люди говорят, что 4 мая обязательно нужно вымыть окна. Если стекла будут грязными, счастье и благополучие обойдут ваш дом стороной.
На Руси в это время начиналась пора танцев и игр.
4 мая проклинали нечисть. Для этого нужно было повернуться на запад и произнести специальные заговоры против злых духов.
Наши предки не пускали домашних животных за порог до самого обеда. Причиной тому была "ведьмина роса". Суеверные считали, что в этот день нечисть старается напакостить людям. Так, ведьмы травили росу – животные могли погибнуть, гласят народные предания.
В Проклов день нельзя ни с кем ругаться. Поссорившись в это время, вы уже никогда не помиритесь с этим человеком, говорят народные приметы.
В центре внимания 4 мая у наших предков была черемуха. Глядя на нее, можно было узнать о летней погоде. Если дерево зацветало в этот день, жди жары и засухи. Если же на черемухе рекордно много цветков – лето, напротив, будет дождливым.
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