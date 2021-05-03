Суеверные проклинали нечистую силу и старались ни с кем не ругаться

4 мая в народе прозвали Прокловым днем. Наши предки в этот день прогоняли нечисть и гадали о погоде летом на цветущей черемухе.



Что можно делать в Проклов день

Суеверные люди говорят, что 4 мая обязательно нужно вымыть окна. Если стекла будут грязными, счастье и благополучие обойдут ваш дом стороной.

На Руси в это время начиналась пора танцев и игр.

4 мая проклинали нечисть. Для этого нужно было повернуться на запад и произнести специальные заговоры против злых духов.

Что нельзя делать 4 мая

Наши предки не пускали домашних животных за порог до самого обеда. Причиной тому была "ведьмина роса". Суеверные считали, что в этот день нечисть старается напакостить людям. Так, ведьмы травили росу – животные могли погибнуть, гласят народные предания.

В Проклов день нельзя ни с кем ругаться. Поссорившись в это время, вы уже никогда не помиритесь с этим человеком, говорят народные приметы.

Народные приметы

В центре внимания 4 мая у наших предков была черемуха. Глядя на нее, можно было узнать о летней погоде. Если дерево зацветало в этот день, жди жары и засухи. Если же на черемухе рекордно много цветков – лето, напротив, будет дождливым.