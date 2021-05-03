Звезды подскажут, как избежать неприятностей

Первая половина дня – период перемен к лучшему во многих сферах жизни. Однако придется приложить немало усилий для того, чтобы добиться успеха. При этом не стоит опираться исключительно на чужой опыт. Примените полученные ранее знания и прислушайтесь к своей интуиции.

Овен

Овнов ждет удачное начало дня. Возможны приятные встречи и новые знакомства. После обеда следует уделить внимание решению важных задач. Вы сможете реализовать поставленные цели и разобраться в проблемных ситуациях.

Телец

Тельцам можно смело браться за новые дела. Не исключено, что на вашем пути встретятся некоторые трудности. Однако они не заставят вас опустить рук. Помните, что близкие тоже нуждаются в вашем внимании. Вторая половина дня отлично подходит для посиделок в кругу семьи.

Близнецы

4 мая – благоприятный день для Близнецов. Вы с легкостью найдете общий язык с окружающими и произведете положительное впечатление. Появится шанс восстановить старые связи и заручиться поддержкой важных для вас людей.

Рак

Ракам следует хорошо контролировать свои эмоции. В противном случае вы рискуете совершить поступки, о которых будете жалеть долгое время. Не стоит делиться планами на будущее. Некоторые люди горят желанием сбить вас с правильного пути.

Лев

В первой половине дня Львам желательно заняться поиском единомышленников. Проявив свои лучшие качества, вы сможете добиться успехов в делах. После обеда придется решать какие-то важные задачи. В этом вам поможет интуиция.

Дева

Сегодня Девам можно смело браться за сложные дела – удача будет на вашей стороне. Получится наладить отношения с окружающими и заручиться поддержкой коллег. Кроме того, вам удастся поставить точку в старых планах.

Весы

Звезды предупреждают, что в этот день Весы столкнутся с небольшими трудностями. Однако они не испортят вашего настроения. Появится шанс реализовать то, что раньше никак не получалось. Не упустите возможность сблизиться с полезными для вас людьми.

Скорпион

4 мая – крайне насыщенный день для Скорпионов. Вы сможете отдохнуть от рутины и как следует развеяться. Отправляйтесь в поездку или организуйте встречу с друзьями. Если возникнут какие-то дела, то вы справитесь с ними без посторонней помощи.

Стрелец

Стрельцам стоит уделить время решению деловых вопросов. Благодаря умению находить подход к окружающим вы добьетесь больших успехов. При этом постарайтесь не перенапрягаться. Смена обстановки пойдет вам на пользу.

Козерог

Начало дня обещает быть достаточно благоприятным. Вероятны интересные предложения, а также появление оригинальных идей. Постарайтесь впитывать полезную информацию, поскольку в будущем это сыграет вам на руку.

Водолей

Водолеев ждет напряженный день. Чтобы не допустить ошибок, придется тщательно обдумывать каждый шаг. Вторая половина дня готовит неожиданные встречи. Важно уделить время родным. Вполне возможно, что они нуждаются в вашей помощи.

Рыбы

04.05.21 – гармоничный день для Рыб. Получится воплотить в жизнь давние планы. У вас появится возможность хорошо отдохнуть или заняться чем-то интересным. Звезды гарантируют вам хорошее настроение и успехи во всех начинаниях.

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