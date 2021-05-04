Звезды помогут избежать ошибок и конфликтов

В разгар майских выходных вы можете осуществить любую заветную мечту. Пора реализовать желаемое. Звезды вам помогут в отстаивании своих интересов. Ну упускайте такую возможность.

Овен

Можете смело рассчитывать на приятную неожиданность вроде денежного поступления: не исключено, что кто-то вернет вам старый долг. Звезды обещают потепление в отношениях с родственниками. Учитывайте пожелания близких.

Телец

Не отлынивайте от домашних дел. Поддерживайте теплую атмосферу среди своих домочадцев. Если вы желаете поберечь свою семью и сохранить покой в душе, проявите силу воли.

Близнецы

Звезды гарантируют: именно вы – непревзойденный мастер по сдвиганию гор и достижению невыполнимого. Выше находится только небо. Не перегружайтесь обязанностями.

Рак

Отличная пора для того, чтобы сменить имидж и найти новый стиль. Противоположный пол не пройдет мимо вашей внешности. Если же вы ищете полноценное счастье, не увлекайтесь легкомысленным флиртом.

Лев

Не самый приятный день. Придется пожинать плоды недавно посеянного. Выпейте перед крепким сном зеленого чая, наберитесь сил и приступайте к решению своих проблем.

Дева

Вы приятны и теплы – именно за это вас ценят близкие. Однако не забывайте о себе – всех согреть невозможно. Подумайте хотя бы о своем здоровье. Живите для себя.

Весы

Все понимают, что вы никого не желаете намеренно задеть, однако ваша пылкая и импульсивная натура становится причиной конфликтов и неприятных ситуаций. Постарайтесь срываться хотя бы не на самых близких людях.

Скорпион

Постарайтесь что-то изменить. Приложите всего чуточку усилий, а затем отступите на несколько шагов и осмотрите результаты вашего труда. Может быть, вам в итоге понравится?

Стрелец

Не самый простой день. Не исключена депрессия с подавленностью из-за переоценки внутреннего "я". Положитесь на близких и соберитесь – грусть однажды уходит.

Козерог

В решении проблем вам помогут ваши верные друзья. Цените их. Не переходите на личности во время жарких споров. Проявляйте тактичность и сдержанность.

Водолей

Многие добиваются вашего внимания – не только близкие и родственники, но и знакомые. Вполне логично, что на всех вас не хватит. Отказывайте с присущей вам вежливостью.

Рыбы

Отличный день для того, чтобы подумать над своими делами. Проявите изобретательность, как вы умеете это делать. Отличное время доля крупных покупок.

Ранее "Утро.ру" делилось гороскопом на неделю с 3 по 9 мая.