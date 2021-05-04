Согласно поверью, в этот день нужно было опасаться проделок нечистой силы

В народе 5 мая отмечали день Луки или Ведьмины хороводы. Верующие чтут память апостола Луки, который был одним из учеников Иисуса и соратником апосола Петра. Он написал один из четырех Евангелия и Деяния святых апостолов.

Также в этот день в народе почитали богиню Лелю. Девушки надевали праздничные платья и водили хороводы вокруг яблонь, прося богов подарить им очарование и счастье стать матерью.

Еще по поверьям 5 мая развлекались мифические существа. Ведьмы окутывали лесные поляны туманом, чтобы устраивать там дикие танцы – если туда забредал простой человек, то надолго оставался одурманеным.

Приметы на 5 мая 2021 года

Если расцвела черемуха, то лето будет жарким.

Цвет рябины к скорому уходу холодов.

Утро выдалось ярким и солнечным, то пришло время сеять. А если Луна ущербная и туман, то с посевом надо подождать.

Если день будет жарким, то в этом году уродиться лук. Сухая и холодная погода сулит неурожай.

Дома зацвели комнатные растения – к деньгам.

Что можно и нельзя делать 5 мая 2021 года