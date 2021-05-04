Приметы на 5 мая: что можно и нельзя делать в Ведьмины хороводы
Согласно поверью, в этот день нужно было опасаться проделок нечистой силы
В народе 5 мая отмечали день Луки или Ведьмины хороводы. Верующие чтут память апостола Луки, который был одним из учеников Иисуса и соратником апосола Петра. Он написал один из четырех Евангелия и Деяния святых апостолов.
Также в этот день в народе почитали богиню Лелю. Девушки надевали праздничные платья и водили хороводы вокруг яблонь, прося богов подарить им очарование и счастье стать матерью.
Еще по поверьям 5 мая развлекались мифические существа. Ведьмы окутывали лесные поляны туманом, чтобы устраивать там дикие танцы – если туда забредал простой человек, то надолго оставался одурманеным.
Приметы на 5 мая 2021 года
- Если расцвела черемуха, то лето будет жарким.
- Цвет рябины к скорому уходу холодов.
- Утро выдалось ярким и солнечным, то пришло время сеять. А если Луна ущербная и туман, то с посевом надо подождать.
- Если день будет жарким, то в этом году уродиться лук. Сухая и холодная погода сулит неурожай.
- Дома зацвели комнатные растения – к деньгам.
Что можно и нельзя делать 5 мая 2021 года
- Крестьяне верили, что в этот день обязательно нужно съесть хотя бы немного лука. Иначе весь оставшийся год будешь болеть.
- Бесплодные женщины должны были водить голышом хороводы в лесу, чтобы обрести способность выносить ребенка. А вот беременных ходить в лесь строго запрещалось. Считалось, что ведьмы могут подменять детей в утробе.
- Нельзя было печь блины, чтобы запах случайно не привлек нечистую силу. Иначе весь год все в семье будут ругаться.
- Нежелательно было в этот день оставаться в одиночестве, чтобы нечить не напала.
- Вещи разбрасывать не разрешалось, поскольку потерянное темные силы могли использовать в собственных интересах.
- Если в доме был маленкий ребенок, то не разрешалось ничего дарить или выносить из жилья – так можно было отдать и счастье ребенка.