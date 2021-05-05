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В народном
календаре 6 мая – это Юрьев день, также его называют Егорьевым.
На Руси с этого дня традиционно начинались работы в поле. Кроме того, 6 мая особенно тщательно ухаживали за домашней скотиной, подносили животным угощение. Чествовали и пастухов.
Считалось, что роса на Юрьев день становится целебной. По приметам, если ранним утром полежать на влажной траве, это избавит от болезней.
Наши предки в этот день определяли, каким будет лето. Хорошая погода сулила скорый приход летнего тепла.
Если же в Юрьев день придет мороз – это к хорошему урожаю овса и проса, считали крестьяне.
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