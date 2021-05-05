Приметы на 6 мая: что нельзя делать в Юрьев день

Приметы на 6 мая: что нельзя делать в Юрьев день
Фото: pixabay.com
Стричь волосы в это время не стоит

В народном календаре 6 мая – это Юрьев день, также его называют Егорьевым.

Что можно делать 6 мая

На Руси с этого дня традиционно начинались работы в поле. Кроме того, 6 мая особенно тщательно ухаживали за домашней скотиной, подносили животным угощение. Чествовали и пастухов.

Считалось, что роса на Юрьев день становится целебной. По приметам, если ранним утром полежать на влажной траве, это избавит от болезней.

Что нельзя делать в Юрьев день

  • На Руси в это время воздерживались от мясной пищи. Суеверные считали, что если поесть мяса в Юрьев день, это плохо повлияет на скотину и вообще домашнее хозяйство. Старались не ругаться с пастухами и выполнять их просьбы.
  • Дурной приметой считалось стричь волосы – шевелюра может заметно поредеть после этого.

Приметы на 6 мая

Наши предки в этот день определяли, каким будет лето. Хорошая погода сулила скорый приход летнего тепла.

Если же в Юрьев день придет мороз – это к хорошему урожаю овса и проса, считали крестьяне.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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