Гороскоп на 6 мая 2021 года

Гороскоп на 6 мая 2021 года
Фото: pixabay.com
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака

Что готовят звезды в четверг, читайте в нашем материале.

Овен

Не самый удачный день. 6 мая возможно предательство со стороны близких друзей. Следует быть внимательнее, предупреждают звезды.

Телец

День не подходит для экспериментов со внешностью. Астрологи советуют воздержаться от косметических процедур, стрижки волос и т.д. Результат может оказаться неудачным.

Близнецы

Благоприятный день, чтобы заняться здоровьем. Посетите врача, если давно планировали, задумайтесь о здоровом питании, запишитесь в спортзал – все действия в плане здоровья будут хороши.

Рак

У представителей этого знака зодиака будет весьма насыщенный день. Как в плане дел, так и эмоционально. Звезды советуют не распыляться на пустяки и распланировать самое важное заранее. Так вы избежите выгорания и сильной усталости к концу дня.

Лев

У Львов четверг – день перемен. 6 мая любые начинания, связанные с изменениями в жизни, будут успешны. Если давно хотели запустить новый проект или сменить работу – сейчас самое время!

Дева

6 мая вам лучше расслабиться и посвятить время себе. Отдохните, восстановите силы, займитесь чем-то приятным.

Весы

У Весов 6 мая не слишком позитивный день, предупреждают звезды. Будьте осторожны с острыми предметами. Если есть возможность, проведите день дома.

Скорпион

Не отказывайте в помощи и советах в этот день тем, кто об этом попросит. Возможно, только вы сможете поддержать в трудной ситуации. Ваша доброта вернется сторицей, обещают звезды.

Стрелец

6 мая лучше не затевать серьезных дел. Все будет валиться из рук. Так что просто расслабьтесь и отдохните.

Козерог

Козерогам 06.05.2021 предстоит новое знакомство. Возможно, вы найдете нового друга или даже вторую половинку, сулят звезды.

Водолей

6 мая нужно собрать волю в кулак и заняться делами, которых в этот день будет немало. Ваши труды обязательно будут вознаграждены.

Рыбы

В четверг не пропускайте мимо ушей советы от окружающих. Может статься, что они серьезно вам помогут в будущем.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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