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Что готовят
звезды в четверг, читайте в нашем материале.
Овен
Не самый удачный день. 6 мая возможно предательство со стороны близких друзей. Следует быть внимательнее, предупреждают звезды.
Телец
День не подходит для экспериментов со внешностью. Астрологи советуют воздержаться от косметических процедур, стрижки волос и т.д. Результат может оказаться неудачным.
Близнецы
Благоприятный день, чтобы заняться здоровьем. Посетите врача, если давно планировали, задумайтесь о здоровом питании, запишитесь в спортзал – все действия в плане здоровья будут хороши.
Рак
У представителей этого знака зодиака будет весьма насыщенный день. Как в плане дел, так и эмоционально. Звезды советуют не распыляться на пустяки и распланировать самое важное заранее. Так вы избежите выгорания и сильной усталости к концу дня.
Лев
У Львов четверг – день перемен. 6 мая любые начинания, связанные с изменениями в жизни, будут успешны. Если давно хотели запустить новый проект или сменить работу – сейчас самое время!
Дева
6 мая вам лучше расслабиться и посвятить время себе. Отдохните, восстановите силы, займитесь чем-то приятным.
Весы
У Весов 6 мая не слишком позитивный день, предупреждают звезды. Будьте осторожны с острыми предметами. Если есть возможность, проведите день дома.
Скорпион
Не отказывайте в помощи и советах в этот день тем, кто об этом попросит. Возможно, только вы сможете поддержать в трудной ситуации. Ваша доброта вернется сторицей, обещают звезды.
Стрелец
6 мая лучше не затевать серьезных дел. Все будет валиться из рук. Так что просто расслабьтесь и отдохните.
Козерог
Козерогам 06.05.2021 предстоит новое знакомство. Возможно, вы найдете нового друга или даже вторую половинку, сулят звезды.
Водолей
6 мая нужно собрать волю в кулак и заняться делами, которых в этот день будет немало. Ваши труды обязательно будут вознаграждены.
Рыбы
В четверг не пропускайте мимо ушей советы от окружающих. Может статься, что они серьезно вам помогут в будущем.
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