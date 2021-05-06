Гороскоп на 7 мая 2021 года

Гороскоп на 7 мая 2021 года
Li He/www.globallookpress.com
Прислушайтесь к советам близких, чтобы избежать неприятностей

Весьма динамичный период. Старайтесь думать о позитивном – лето не за горами, как и долгожданный отпуск. Помните о том, что у вас есть обязательства перед семьей.

Овен

Ваше неустойчивое состояние может привести к нервному срыву. Пока что не стоит расширять сферу своей деятельности и делать акцент на новых делах. Посвятите день домашнему уюту и своей семье. Проведите время со своей половинкой.

Телец

Стоит какое-то время избегать экспериментов и опираться только на проверенные методы. Возьмитесь за тела, в которых прекрасно ориентируетесь. В противном случае вы окажетесь в крайне неприятном и неловком положении.

Близнецы

Звезды снова готовят для вас полосу препятствий в виде испытаний. Кто знает, быть может, именно в этот день вы столкнетесь с последствиями нерешенных проблем? Чтобы выбраться из неприятной ситуации, необходимо время и моральные ресурсы. Будьте к этому готовы.

Рак

Ответственность в поступках и борьба с очередным искушением – вот то, что для вас необходимо в этот день. Займитесь только самыми важными делами. Отгоните в сторону дурные мысли и на время не принимайте участия в шумных компаниях.

Лев

Не стоит сегодня заниматься активной деятельностью, пытаться заключить сделки и заниматься планированием дел. Все гарантированно будет обречено на провал. Но не огорчайтесь попусту. Расслабьтесь и возьмите перерыв, а затем беритесь за дело со всей ответственностью.

Дева

Проявляйте осмотрительность, когда выясняете отношения с руководством. Пересмотрите свои траты. Ваша жизнь сможет измениться благодаря творческому порыву, которым необходимо воспользоваться. Никто не знает, когда еще раз представится подобный шанс.

Весы

Постарайтесь отказаться от принятия радикальных решений в столь непростой день. В противном случае вы рискуете сильно попортить личные отношения с друзьями и коллегами. Позаботьтесь о близких, вы им нужны так, как никогда раньше.

Скорпион

День располагает к тому, чтобы обратиться к начальству. Помните, что необходимо спокойно оценить ситуацию, чтобы выйти победителем из спора. Ваши старания будут вознаграждены.

Стрелец

В этот день вы можете смело браться даже за те дела, о которых имеете самое смутное представление. Оптимизм и упорство поднимут вас в глазах окружающих. Любые встречи пройдут удачно: вам будет очень легко прийти к общему мнению.

Козерог

Работы над своим внутренним негативом – кропотливая работа. Ничто не дается легко. Хорошо потрудитесь в этот день, и увидите положительные изменения.

Водолей

Всему задуманному суждено воплотиться в реальность. Не стоит засиживаться в шумных застольях. Подумайте над этим в другой раз. Сейчас нужно работать над собой.

Рыбы

Ваша энергия бьет ключом? Ничего не бойтесь и смело идите вперед. Не стоит отказываться от помощи – самонадеянность подводит всех. 

Ранее "Утро.ру" делилось гороскопом на май по прогнозу астролога Василисы Володиной.

Егор МАЛКОВ

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