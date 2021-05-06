По поверью, нужно было отказаться от еды на пшеничной муке

Святой Евсевий был свидетелем мук Георгия Победоносца. Однако с ним еще несколько десятков человек запомнили о страданиях великомученика. Впоследствии каждый из них принял христианство.

В то время императором Римской империи был Диоклетиан, вошедший в историю как гонитель христиан, славившийся своей жестокостью. Евсевия вместе с остальными последователями Христа заключили в темницу, предложив принести идолам жертвы. Однако мученики были принципиальны. За это их приговорили к смерти, которой предшествовали жестокие пытки.

Что можно делать в Евсеев день

Христиане традиционно называют праздник Евсеевым днем. В это время принято сеять овес и готовиться к предстоящим заморозкам. По поверью, в начале месяца людей одолевает лень, единственным недугом от которой остается святая вода и молитвы.

В этот день принято не только выполнять домашние дела, но необходимо проводить время на природе. Женщины накрывали на стол блюда со злаками. Считается, что такая еда позволит отвести горе и бедность.

Что нельзя делать в Евсеев день

Прекрасному полу запрещено ревновать своих супругов. В противном случае могут сбыться все кошмары и самые негативные мысли претворятся в жизнь. Стоит отказаться от приготовления еды на пшеничной муке, чтобы не спровоцировать болезненное состояние в области живота. А еще стоит отказаться от важных переговоров и деловых встреч во избежание негативных последствий.

Приметы на 7 мая:

Дневной дождь – работать по земле и посевным явно не стоит. Можно навлечь вредителей с сорняками на участке

Золотой закат – к сухой погоде, можно на ближайшее время забыть об осадках

Низко висящие облака – к скорой грозе

Множество комаров – злаковые дадут вам отличный всход.

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