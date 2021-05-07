Эксперт поведал о тех, кого избрали звезды на этот раз

Популярный отечественный астролог Павел Глоба рассказал о главных счастливчиках зодиакального круга на последний месяц весеннего сезона. Так, наиболее благоприятными днями, по словам эксперта, станут всего лишь несколько – 12, 15,18 и 22, а также 24-25 мая.

При этом астролог сразу предупредил о том, когда явно стоит отказаться от планирования важных дел и операций – это День Победы, 11, 14, а также 26, 28 и 30 числа месяца.

В целом же, обнадежил Глоба, этот месяц станет довольно стабильным и успешным, если говорить о большинстве представителей зодиакального круга. Но все же звезды гарантируют некоторым из людей чуть больше благ, чем остальным. В мае 2021 году удача и успех окажутся, главным образом, на стороне Близнецов, Стрельцов и Девы.

Близнецы

В этом месяце Близнецы окажутся в фокусе основного внимания. Им суждено проявить себя с самой лучшей стороны и оперативно решить проблемы еще на ранней стадии. Не исключено, что именно им предстоит попасть в центр внимания одного из влиятельных лиц.

Стрельцы

Для них последний месяц весны откроет горизонт новых возможностей и перспектив. Предоставится шанс поменять работу на более достойную. Даже возможен неожиданный переезд. Любая перемена повлияет на вас только положительно, уверяет астролог.

Девы

Период белой полосы. Жизнь постепенно налаживается. Гарантированный успех, конечно, не исключает мелких проколов и казусов, однако заострять на этом внимание явно не стоит. Главным фактором вашего успеха остается упорство. Старайтесь не обращать внимание на критичные замечания со стороны коллег и тех, кто вам не очень приятен, пишет "Московский Комсомолец".

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