Приметы на 8 мая: что нельзя делать в Марков день

Приметы на 8 мая: что нельзя делать в Марков день
Фото: Monika Skolimowska/dpa//www.globallookpress.com
В эту субботу не стоит сидеть дома

В эту дату православные чтут апостола Марка. На Руси в этот день настоем из крапивы убирались в доме. Наши предки верили, что это растение помогает отогнать злых духов и предотвратить несчастья.

Традиции и обычаи 8 мая

На Руси раскладывали по дому на сутки веточки крапивы, чтобы очистить его и домочадцев от негативной энергии.

Также молились преподобному Марку, чтобы он послал на землю дождь. Чтобы задобрить святого, а осадки порадовали огород, в этот день постились.

Приметы и суеверия на 8 мая

1. Дождь в этот день – к хорошему урожаю.

2. Ясный день предвещает жаркое лето.

3. Если цветов на яблони к этой дате нет, урожая этого плодового дерева ждать не стоит.

4. А вот если в огороде появились птицы, то плодовые деревья порадуют урожаем.

5. Кукушка голос подает – будет тепло.

6. Высокая радуга – к теплу и засушливым дням.

Что нельзя делать 8 мая

1. В этот день не стоит все время сидеть дома.

2. Нельзя есть жирную пищу.

3. Поливать грядки в огороде тоже не следует.

4. Нельзя отказываться от покупок того, что вам понравилось. Иначе можно лишить себя возможности привлечь лишние деньги.

5. Не стоит ссориться и конфликтовать, а также проводить много времени в одиночестве.

6. Запрещается вмешиваться в чужие планы и строить вместе со второй половиной свои.

Что можно делать 8 мая

1. В этот день полезно подмести и пропылесосить.

2. Можно стирать белье.

4. Разрешено делать крупные покупки.

5. В эту дату стоит пройтись по дому с крапивой. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, каким трем знакам зодиака повезет в мае. 

Полина ИВАНОВА

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