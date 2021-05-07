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В эту дату православные чтут апостола Марка. На Руси в этот день настоем из крапивы убирались в доме. Наши предки верили, что это растение помогает отогнать злых духов и предотвратить несчастья.
Традиции и обычаи 8 мая
На Руси раскладывали по дому на сутки веточки крапивы, чтобы очистить его и домочадцев от негативной энергии.
Также молились преподобному Марку, чтобы он послал на землю дождь. Чтобы задобрить святого, а осадки порадовали огород, в этот день постились.
Приметы и суеверия на 8 мая
1. Дождь в этот день – к хорошему урожаю.
2. Ясный день предвещает жаркое лето.
3. Если цветов на яблони к этой дате нет, урожая этого плодового дерева ждать не стоит.
4. А вот если в огороде появились птицы, то плодовые деревья порадуют урожаем.
5. Кукушка голос подает – будет тепло.
6. Высокая радуга – к теплу и засушливым дням.
Что нельзя делать 8 мая
1. В этот день не стоит все время сидеть дома.
2. Нельзя есть жирную пищу.
3. Поливать грядки в огороде тоже не следует.
4. Нельзя отказываться от покупок того, что вам понравилось. Иначе можно лишить себя возможности привлечь лишние деньги.
5. Не стоит ссориться и конфликтовать, а также проводить много времени в одиночестве.
6. Запрещается вмешиваться в чужие планы и строить вместе со второй половиной свои.
Что можно делать 8 мая
1. В этот день полезно подмести и пропылесосить.
2. Можно стирать белье.
4. Разрешено делать крупные покупки.
5. В эту дату стоит пройтись по дому с крапивой.
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